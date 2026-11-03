    • 3 de noviembre de 2026 - 16:41

    El Marcial Quiroga incorporó tecnología clave para acelerar diagnósticos oncológicos

    El Servicio de Anatomía Patológica sumó tecnología automatizado que reduce de 24 a tres horas los procesos de laboratorio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Marcial Quiroga dio un salto en su capacidad diagnóstica tras la incorporación del sistema automatizado Ventana BenchMark GX. La nueva aparatología reduce un procedimiento clave de 24 a solo tres horas, acortando de forma sustancial las esperas en el análisis de muestras complejas.

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    El equipo automatiza las técnicas de inmunohistoquímica, un estudio especializado que analiza muestras de tejido para detectar proteínas específicas en las células. Estos análisis resultan centrales para caracterizar tumores malignos, evaluar patologías en hematología y diagnosticar enfermedades infecciosas con mayor exactitud.

    Trazabilidad y medicina de precisión

    Uno de los principales aportes del dispositivo es la estandarización y uniformidad en el tratamiento de las muestras. El proceso disminuye la intervención manual e integra la lectura por código de barras para verificar los reactivos correspondientes, minimizando el margen de error operativo.

    Para los pacientes oncológicos, la rapidez en el resultado marca un punto de inflexión. La identificación precisa de marcadores tumorales le permite al equipo médico determinar si un paciente aplica para tratamientos de vanguardia, como terapias dirigidas o inmunoterapias.

    Impacto en la salud pública sanjuanina

    Con la puesta en marcha del Ventana BenchMark GX, la red pública provincial fortalece su autonomía analítica. La medida busca recortar la derivación de muestras fuera de San Juan, agilizar la clasificación de tumores y facilitar el inicio oportuno de esquemas terapéuticos.

    Además, la digitalización y sistematización de los registros aportará datos epidemiológicos clave sobre el comportamiento del cáncer en la provincia, un insumo central para la planificación de políticas sanitarias a largo plazo.

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