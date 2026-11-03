Ministerio de Salud: llega la 5ª edición de "La noche de las mamografías" en San Juan con controles gratuitos

El Ministerio de Salud anunció la realización de la 5ª edición de "La noche de las mamografías" , una iniciativa enfocada en la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. El evento se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre, en el horario de 18 a 22 , facilitando el acceso a este estudio fundamental para toda la comunidad.

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Bajo el lema "15 minutos que valen una vida", la campaña está destinada especialmente a mujeres de 40 a 70 años . Uno de los grandes atractivos de esta propuesta impulsada por la cartera sanitaria es que derriba barreras burocráticas y económicas: la mamografía es completamente gratis en la provincia.

Para garantizar que un mayor número de personas pueda acceder al estudio, las autoridades sanitarias confirmaron que no se requiere derivación médica , tampoco es necesario contar con obra social , y está dirigida a aquellas mujeres que no se hayan realizado una mamografía en los últimos 12 meses .

Ante la alta demanda esperada para esta jornada especial, el Ministerio de Salud dispuso vías de comunicación directas para gestionar los turnos con anticipación. Las interesadas pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Desde la organización detallaron que se entregarán 30 turnos por mamógrafo disponible. Asimismo, se informó que en caso de no conseguir un lugar para esa noche específica, el turno será reprogramado automáticamente para los próximos días, recordando la importancia de agendarlo para no perder el control médico anual.

Centros adheridos y mamógrafos habilitados

Para esta 5ª edición, la Provincia dispuso una amplia red de hospitales y unidades móviles distribuidas estratégicamente en distintos departamentos, garantizando la descentralización de la atención. Los centros que contarán con servicio de mamografía son:

Hospital Guillermo Rawson (Capital)

(Capital) Hospital César Aguilar (Caucete)

(Caucete) Hospital Marcial Quiroga (Rivadavia)

(Rivadavia) Hospital General Julieta Lanteri (Rivadavia)

(Rivadavia) Hospital San Roque (Jáchal)

(Jáchal) Hospital 25 de Mayo (25 de Mayo)

(25 de Mayo) Hospital Federico Cantoni (Pocito)

(Pocito) Hospital Tomás Perón (Rodeo, Iglesia)

(Rodeo, Iglesia) Unidades Sanitarias Móviles (Caucete, en la Escuela Obispo Zapata, ubicada en calle Paso de Los Andes 5529)

Un llamado a la conciencia colectiva

El cáncer de mama es una de las patologías de mayor incidencia en la salud femenina, pero detectado a tiempo cuenta con altas probabilidades de tratamiento exitoso y cura. Con esta quinta edición, San Juan refuerza su compromiso con las políticas públicas de prevención.

Desde la cartera sanitaria recuerdan la premisa fundamental que guía la campaña: ¿Ya te hiciste la mamografía anual? Si existen dudas o se necesita asesoramiento, se recomienda consultar directamente con el equipo de salud en cualquiera de los centros médicos adheridos.