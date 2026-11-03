    • 3 de noviembre de 2026 - 11:45

    Iglesia celebra la inauguración del SUM en Angualasto: un logro colectivo que impulsa al Norte departamental

    Este nuevo espacio en el departamento Iglesia será un punto de encuentro para el deporte, la cultura, las actividades sociales y la vida comunitaria.

    El municipio de Iglesia inauguró un SUM en la localidad de Angualasto.

    El municipio de Iglesia inauguró un SUM en la localidad de Angualasto.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El sol cordillerano iluminó la jornada en Angualasto, localidad de Iglesia, para viviri una verdadera fiesta popular. Vecinos, autoridades y referentes comunitarios se congregaron para concretar un anhelo esperado durante años: la apertura del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), una infraestructura clave destinada a consolidarse como el epicentro de la vida social, deportiva y cultural de la zona norte.

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    Entre abrazos, aplausos y el emotivo corte de cinta, la comunidad celebró la entrega de un espacio pensado para integrar a niños, jóvenes y personas mayores en actividades formativas, recreativas y comunitarias.

    El aporte privado para la obra en Iglesia

    La concreción de esta obra representa un modelo de gestión participativa y articulada entre el sector público, la empresa privada y las instituciones territoriales. El proyecto se gestó en el seno del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Norte “La Voz del Pueblo”, una iniciativa de desarrollo sustentable impulsada por la Empresa Veladero desde hace cuatro años. A través de este espacio de diálogo, la propia comunidad identificó y priorizó la construcción del edificio como una necesidad estratégica para el arraigo y el desarrollo local.

    Para materializar el proyecto, el municipio de Iglesia aportó el terreno saneado y escriturado, además de colaborar activamente con servicios y logística en la ejecución. A este esfuerzo se sumaron empresas locales, entre ellas la firma Terusi, responsable de la ejecución de la obra, y aportes de insumos por parte de la Empresa Vicuña, consolidando una alianza virtuosa en beneficio directo de la población.

    La ceremonia contó con una nutrida comitiva de autoridades y dirigentes. Estuvieron presentes el intendente municipal, Jorge Espejo; el diputado provincial Gustavo Deguer; el supervisor de Desarrollo Sustentable de Veladero, Sebastián Medicci, junto a su equipo técnico; el coordinador del CDC Norte, Nahuel Torres; representantes directivos de Terusi y Vicuña; funcionarios del gabinete municipal y una masiva concurrencia de familias de la localidad.

    Reconocimiento oficial al compromiso

    Durante su discurso, el intendente Jorge Espejo felicitó cálidamente a los vecinos por su perseverancia y destacó el compromiso de Veladero por acompañar las prioridades fijadas por la comunidad. En su intervención, el jefe comunal puso en relieve la importancia de la planificación urbana estatal:

    "Contar con terrenos municipales debidamente saneados y escriturados es lo que nos permite actuar con rapidez y destinar superficies a obras de este impacto. Avanzamos hacia un desarrollo territorial planificado, tanto a corto como a largo plazo, garantizando que cada localidad del departamento crezca con infraestructura de calidad", dijo Espejo.

    Con las puertas oficialmente abiertas, el SUM de Angualasto deja de ser una maqueta para convertirse en un punto de encuentro vivo. La jornada concluyó con un recorrido por las instalaciones recién estrenadas, marcando el inicio de una nueva etapa donde la unión comunitaria y el trabajo compartido vuelven a dar frutos concretos para el departamento.

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