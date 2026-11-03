Stella Maris de Miguel, de Iglesia: tomó el proyecto de su madre, le buscó una vuelta de rosca y le dio continuidad con la misma escena

El interés de las mujeres sanjuaninas por ser Emprendedora del Sol este año superó las expectativas. En total fueron 520 las inscriptas, cada una con distintos proyectos todos apuntando hacia el emprendedurismo y siendo un reflejo del sacrificio detrás. Del total, se eligieron 19 propuestas, una por cada departamento, y en esta oportunidad conoceremos la historia Mary Comidas de Stella Maris de Miguel, la representante de Iglesia.

El emprendimiento de Stella Maris originalmente era de su madre, quien encontró en la gastronomía una oportunidad como madre soltera para sacar a su familia adelante. En el inicio solo se dedicaban a la venta de pollos asados y empanadas durante los fines de semana. Gracias al esfuerzo de su madre, la iglesiana pudo salir del departamento para poder estudiar en la Ciudad de San Juan una vez que culminó sus estudios secundarios.

Tras una temporada viviendo en Capital, la vida le planteó otro destino. “Dejé mis estudios, regresé a mi departamento y volví a empezar de nuevo. La vida por ahí te pone delante de algunas vicisitudes, pero siempre la familia te apoya y es el sostén para seguir adelante” , comenta Stella Maris en contacto con DIARIO DE CUYO.

Al regresar a su hogar materno, hace cinco años su madre continuaba con la gastronomía como aliada. Stella recuerda que en aquel entonces ya tenía un hijo de tres años y se puso como meta reactivar el emprendimiento de su madre, buscando una vuelta de tuerca. Fue así como a los pollos y empanadas le sumaron pastas frescas congeladas y recetas propias para acompañar la alimentación de los vecinos de Bajo Colola.

“Trabajamos juntas, es un emprendimiento familiar que llevamos a cabo los fines de semana en nuestra casa. Tenemos el apoyo de la gente del pueblo que todos los fines de semana nos compran comida” , sostiene Stella Maris.

Emprendedora del Sol: convivencia con otras mujeres, muchas ganas de aprender y un objetivo en la mira

Presentar el proyecto en el departamento representó tener una charla previa con su madre. Al ser el emprendimiento de ambas, Stella Maris quería compartir con quien había creado el proyecto las intenciones de presentarse y darlo a conocer fuera de las fronteras departamentales en el caso de ser elegidas.

“Ella suele ser muy tímida, así que le comenté que lo iba a presentar yo. Fue una charla interesante porque ella quiere que me enfoque en el estudio, siempre me dique que no me meta en cosas en donde pierdo el tiempo, pero este año veníamos conversando en darle una vuelta de rosca al negocio, porque nuestro sueño siempre fue crecer para poder ayudar a otra gente, en especial brindarles trabajo a otras mujeres, sobre todo madre soltera”, destacó la iglesiana.

Entendiendo que el emprendimiento fue de gran ayuda para su madre cuando buscaba la forma de ayudarla a ella y a su hermano; y que luego con el paso de los años también fue importante cuando se encontró sola con su hijo en Iglesia, la intención de Stella Maris es poder crecer para darle oportunidad a otras mujeres del departamento.

Cabe recordar que, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que son quienes están detrás de la organización de la Emprendedora del Sol, estarán llevando a cabo distintas capacitaciones, formaciones, mentorías y encuentros con las emprendedoras. En esos espacios, las mujeres no solo adquirirán conocimientos y herramientas para potenciar sus proyectos, sino que también podrán hacer redes de intercambio para potenciar la labor femenina detrás del emprendedurismo.

Con 34 años, Stella Maris retomó sus estudios gracias al arribo de la propuesta educativa de administración de empresas que llegó al departamento. Junto a su hijo de siete años y su madre, busca que el emprendedurismo de Iglesia salga de las fronteras. Encuentra en la Emprendedora del Sol una oportunidad no solo de aprender y sumar herramientas, sino también de conocer a otras personas y generar redes.

“Sería lindo poder darles trabajo a madres solteras. Lo hemos pasado. Mi madre lo pasó, yo he pasado de no tener cómo iniciar algo y necesitar de la ayuda de otras personas y con este emprendimiento es lo que queremos hacer”, concluyó Stella Maris de Miguel.