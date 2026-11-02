    • 2 de noviembre de 2026 - 18:53

    Fiesta de la Tradición en Jáchal: abren la inscripción para poner puestos de venta en el anfiteatro

    La Municipalidad de Jáchal habilitará el registro del 5 al 9 de noviembre para la comercialización en las noches centrales del 13 y 14.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con vistas a las noches centrales de la 65° Fiesta Nacional de la Tradición, la Municipalidad de Jáchal anunció la apertura de las inscripciones para adjudicar y explotar puestos de venta en el predio del Anfiteatro Buenaventura Luna, durante los festejos programados para el 13 y 14 de noviembre de 2026.

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    La convocatoria está orientada a comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios interesados en ofrecer sus productos en una de las celebraciones populares más convocantes de la provincia de San Juan.

    Fechas, lugar y requisitos para inscribirse

    Los interesados deberán realizar el trámite de manera presencial en la Oficina de Industria y Comercio del municipio, del 5 al 9 de noviembre.

    Para completar la postulación, los aspirantes deberán presentar:

    • Copia del DNI del titular.
    • Carnet de manipulación de alimentos vigente (para el rubro gastronómico).
    • Ficha de inscripción oficial.

    Una vez evaluadas las solicitudes, la comuna notificará a cada adjudicatario la ubicación asignada dentro del predio. El pago de los espacios deberá concretarse hasta el 10 de noviembre inclusive, fecha límite en la que también se exigirá la entrega de la nómina del personal afectado y la póliza de seguro por accidentes personales.

    Rubros habilitados y exclusividad para los pasteles

    Las categorías comerciales autorizadas para esta edición comprenden:

    • Food trucks, puestos de comidas y bebidas.
    • Kioscos y artículos comestibles.
    • Juegos infantiles.
    • Artículos gauchescos y venta de productos varios.

    Espacios promocionales para concesionarias.

    Desde el municipio remarcaron que los puestos gastronómicos generales no podrán comercializar pasteles, dado que la venta de este producto típico quedará bajo la exclusividad de los ranchos adjudicados por licitación previa.

    Asimismo, los comerciantes deberán exhibir obligatoriamente los precios a la vista del público y someterse a los controles sanitarios, de seguridad e higiene dispuestos por Bromatología, Bomberos y la Policía de San Juan.

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