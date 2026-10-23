Pedido de justicia en Jáchal por Germán Galleguillo: la familia exige el traslado del menor imputado

A poco de la trágica muerte de Germán Galleguillo, las muestras de dolor e indignación no cesan en el departamento Jáchal. Este viernes, pasadas las 10:30, un grupo de amigos del joven se movilizó hasta la calle Eugenio Flores, en la localidad de Tamberías, para llevar a cabo una manifestación pacífica frente al domicilio donde permanece el menor de 17 años señalado como presunto responsable del hecho.

La concentración se ubicó a un costado de la calzada con el propósito de visibilizar el fuerte malestar social que genera la permanencia del imputado en la zona. Hasta allí se trasladaron Ángel Galleguillo, padre de la víctima, y su hermana Yamila, quienes acompañaron el reclamo para garantizar que la protesta se desarrollara en calma y evitar situaciones de violencia con los vecinos del lugar.

En declaraciones a la prensa local, don Ángel aclaró que no buscan entorpecer el tránsito ni perjudicar a terceros, sino lograr una respuesta concreta de las autoridades judiciales sobre la custodia del menor.

"Capaz que la investigación y todo lo demás va bien, pero lo tienen acá. Lo que no queremos es que esté acá. Queremos que lo saquen urgente, que se lo lleven al complejo Nazario Benavídez. No vamos a cortar rutas, no venimos a perjudicar a nadie, sino a pedirles que lo saquen", expresó contundente el padre de Germán.

La cercanía entre las viviendas de la familia de la víctima y el lugar donde se encuentra el imputado incrementa la tensión diaria en el vecindario. Yamila Galleguillo, hermana de Germán, relató el impacto que genera tener que circular cotidianamente por esa zona.

Convivencia hostil: "Yo vivo acá cerca y paso todos los días por acá. Lamentablemente es injusto todo esto", manifestó la joven.

Acompañamiento a los jóvenes: Yamila remarcó que la presencia de la familia fue determinante para encauzar la impotencia de los amigos de la víctima: "Hemos tenido que venir a acompañarlos a los chicos porque ellos quieren venir a sacarlo. Queremos evitar otra tragedia, que se manifiesten, pero tranquilos. No le venimos a hacer daño a nadie, pero queremos que lo saquen de una vez y esté donde tenga que estar".

El operativo pacífico contó con la presencia y custodia de efectivos de la Subcomisaría de Villa Mercedes, quienes permanecieron en la zona para prevenir incidentes hasta que los manifestantes comenzaron a descongestionarse.

Convocatoria a una marcha en la Capital sanjuanina

En el marco de la protesta, la familia de Galleguillo anunció que intensificará los reclamos a nivel provincial. Para ello, confirmaron la realización de una manifestación unificada el próximo jueves 29 de octubre frente a la Legislatura de San Juan.

La movilización agrupará a familiares y allegados en un pedido de justicia conjunto por los casos de Martín, Uriel y Germán. Desde la organización invitaron a toda la comunidad de Jáchal y de San Juan a sumarse a la marcha para exigir mayor celeridad judicial y mantener viva la memoria de los jóvenes fallecidos.

Fuente: Actualidad Jachallera.