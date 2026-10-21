El estado de salud de la familia sanjuanina accidentada en Catriel

La comunidad de Jáchal continúa en vilo y acompañando en cadena de oración a la familia Leiria tras el dramático siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 151 , en cercanías de la localidad rionegrina de Catriel. Mientras el municipio aún no sale de la conmoción por la muerte de la adolescente Luana Natalí Gallardo Leiria (15) , las dos sobrevivientes del choque reciben atención médica de alta complejidad en distintas instituciones de la Patagonia.

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El trágico accidente se produjo cuando el automóvil en el que viajaba la familia intentó esquivar un profundo bache de la calzada e impactó de frente contra una camioneta. A raíz del violento choque, Luana falleció en el acto, mientras que su madre, Natalí Leiria , y su hermana menor, Avril , sufrieron graves heridas que demandaron traslados de urgencia.

La conmoción social en el departamento se siente con especial fuerza debido a que los Leiria son una familia de amplia trayectoria en la vida pública y social norteña: Natalí Leiria es sobrina de Héctor Leiria , reconocido dirigente político que se desempeñó como funcionario en el municipio jachallero y fue candidato a intendente y diputado departamental en distintas contiendas electorales.

Según el último informe médico emitido este miércoles 21 de octubre desde la Clínica y Maternidad Juan Domingo Perón, en Catriel , Natalí permanece estable y bajo estricto control intensivista , aunque su cuadro requiere cuidados complejos.

La paciente presenta múltiples fracturas en su cuerpo que los profesionales calificaron como tratables. Sin embargo, la principal complicación actual se centra en una contusión pulmonar (un severo hematoma en el tejido pulmonar) acompañada por un neumotórax de grado II , lesiones provocadas por la desaceleración del impacto que hicieron necesaria la asistencia respiratoria mediante ventilación mecánica.

Debido al compromiso respiratorio, el equipo médico decidió postergar por unos días las cirugías traumatológicas destinadas a reparar las fracturas. En tanto, la fractura de mandíbula ya fue estabilizada y la clínica se encuentra a la espera de las prótesis y materiales derivados por el proveedor para concretar la intervención definitiva.

Avril sigue internada en Neuquén a 120 kilómetros de su madre

Por su parte, la pequeña Avril continúa bajo cuidados médicos en la Clínica Pediátrica San Lucas, ubicada en la provincia de Neuquén.

La distancia de aproximadamente 120 kilómetros entre la clínica donde convalece la niña y el nosocomio donde se encuentra su madre suma una logística compleja para los familiares, quienes deben dividirse para acompañar la evolución de ambas sobrevivientes mientras afrontan el duelo por la pérdida de Luana.

Javier Leiria, hermano de Natalí y tío de las jovencitas, se trasladó en las últimas horas hacia la capital neuquina para recibir de primera mano el parte médico actualizado sobre la salud de la pequeña Avril. Toda la provincia de San Juan sigue atenta a las novedades de la familia jachallera.

Fuente: Panorama Jáchal