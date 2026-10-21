La Caja de Acción Social sumó desfibriladores y capacitó a su personal para emergencias

La Caja de Acción Social de San Juan (CAS) dio un paso clave en materia de prevención e higiene y seguridad laboral al presentar dos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), los cuales quedaron formalmente instalados en los principales edificios administrativos del organismo público.

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La presentación estuvo encabezada por el presidente de la CAS, Juan Pablo Medina, junto a integrantes de su equipo de gestión. La incorporación de estos dispositivos portátiles busca garantizar una respuesta rápida e inmediata ante episodios de paro cardiorrespiratorio o arritmias severas en las instalaciones.

Los nuevos equipos DEA fueron ubicados de manera estratégica en las zonas de mayor concurrencia del organismo:

Con la instalación de esta aparatología de última generación, ambas dependencias quedaron certificadas como zonas cardioprotegidas, resguardando la integridad física tanto del personal que allí se desempeña como de las cientos de personas que acuden diariamente a realizar trámites y gestiones.

Un Desfibrilador Externo Automático es un dispositivo electrónico capaz de analizar de forma autónoma el ritmo cardíaco de un paciente y, si el diagnóstico lo requiere, suministrar una descarga eléctrica controlada para restablecer la frecuencia cardíaca normal mientras arriban los servicios médicos de urgencia.

Capacitación en RCP y maniobra de Heimlich

En paralelo a la compra de los equipos, las autoridades de la institución impulsaron un programa de formación técnica y práctica para los trabajadores de la repartición.

Durante las jornadas de instrucción, los empleados fueron capacitados en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), en el protocolo de uso adecuado de los nuevos DEA y en la maniobra de Heimlich para casos de atragantamiento y obstrucción de la vía aérea.

Con esta iniciativa, la Caja de Acción Social busca consolidar un ámbito de trabajo seguro, dotando a su personal de herramientas teóricas y operativas para reaccionar eficazmente ante cualquier emergencia médica en pleno centro sanjuanino.