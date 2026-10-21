Escándalo en Sarmiento por un show "hot" en la Fiesta de la Juventud

Ocurrió durante los festejos en la localidad de Los Berros, Sarmiento.La presentación de baile de dos jóvenes con contenido erótico generó fuerte repudio.

Lo que debía ser una jornada de festejos y diversión para las familias y jóvenes del departamento Sarmiento terminó envuelto en una encendida polémica. Un show de baile con connotaciones sexuales explícitas y movimientos catalogados como "hot" durante la Fiesta de la Juventud despertó un profundo malestar entre los asistentes y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El episodio ocurrió el pasado sábado en la localidad de Los Berros, en el marco de una celebración organizada por la agrupación local "Coronados de Gloria". Durante la noche, dos jóvenes subieron al escenario con escasa vestimenta y llevaron adelante una performance de baile de tono erótico que provocó incomodidad y rechazo entre el público presente.

La principal indignación de los vecinos radico en la alta concurrencia de adolescentes de entre 17 y 18 años en el predio. Las imágenes del espectáculo quedaron registradas en transmisiones en vivo y videos que circularon en plataformas digitales, encendiendo el debate sobre la pertinencia de este tipo de contenidos en eventos dirigidos a la juventud sarmientina.

La explicación de lo sucedido en el escenario Según testimonios de los asistentes y medios locales, la presentación formaba parte de uno de los concursos y disciplinas artísticas de la noche. Sin embargo, la intensidad de los movimientos sensuales, las poses subidas de tono y la vestimenta de los participantes sobrepasaron los límites previstos para un festival público y familiar.

Ante la polémica generada, desde la producción del evento salieron a aclarar rápidamente que los dos jóvenes que protagonizaron el baile eran mayores de edad, descartando la participación de menores sobre el escenario.