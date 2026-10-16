Campaña de forestación en Sarmiento: buscan que no falte sombra para las actividades al aire libre

Con la mirada puesta en el bienestar ambiental de la comunidad y la mejora de la calidad de vida urbana, el municipio de Sarmiento inició “Sarmiento Más Verde” , una campaña de forestación y reforestación que busca garantizar sombra natural y crear nuevos pulmones verdes en cada rincón del departamento donde las familias realizan actividades al aire libre.

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Con más de 670 ejemplares arbóreos, el municipio de Sarmiento busca garantizar sombra para las actividades recreativas y deportivas al aire libre, invitando a vecinos e instituciones a ser parte activa del plan de forestación.

La iniciativa, impulsada desde la Dirección de Producción, Medio Ambiente y Arbolado Público , surge como respuesta a la necesidad de acondicionar y dotar de sombra a plazas, plazoletas, paseos verdes y senderos habitualmente concurridos para la recreación, el deporte y el esparcimiento social.

El puntapié inicial de esta cruzada ambiental es posible gracias a un importante stock de más de 670 ejemplares arbóreos . Por un lado, el municipio realizó la adquisición directa de 500 árboles , los cuales se suman a 172 especies entregadas por el Gobierno de San Juan en el marco del Programa Provincial de Forestación.

"El objetivo principal es lograr que haya sombra en todos estos espacios donde la gente concurre para realizar actividades recreativas o deportivas, creando verdaderos pulmones verdes, ya sea forestando zonas desprovistas de vegetación o reforestando sectores degradados", destacó Jhonatan Pérez , responsable de la Dirección de Producción, Medio Ambiente y Arbolado Público.

Participación comunitaria en Sarmiento

Para lograr un impacto real y equitativo, el municipio decidió involucrar directamente a la ciudadanía en la planificación territorial. A través de un esquema participativo, tanto los vecinos a título personal como las escuelas, clubes deportivos, uniones vecinales y diversas instituciones intermedias pueden solicitar árboles para intervenir el frente de sus viviendas o predios.

El programa busca, entre otros aspectos, reemplazar aquellos árboles viejos, secos o enfermos que representan un riesgo o que han dejado de cumplir su función ambiental y estética.

¿Cómo funciona el proceso de solicitud y entrega?

Inscripción digital / Formulario: Los interesados deben completar un formulario con sus datos personales, detallar el motivo de la solicitud y seleccionar la especie de su preferencia entre las opciones disponibles.

Los interesados deben completar un formulario con sus datos personales, detallar el motivo de la solicitud y seleccionar la especie de su preferencia entre las opciones disponibles. Evaluación técnica y visita en territorio: personal de la Dirección de Producción visita el domicilio o la institución solicitante para corroborar la necesidad real, evaluar la viabilidad de la plantación, y verificar el estado del suelo y la disponibilidad de agua para el riego.

personal de la Dirección de Producción visita el domicilio o la institución solicitante para corroborar la necesidad real, evaluar la viabilidad de la plantación, y verificar el estado del suelo y la disponibilidad de agua para el riego. Aprobación y entrega: cumplidos y validados todos los requisitos técnicos, se procede a la entrega e implantación del ejemplar.

Especies autóctonas y adaptadas en oferta

Con el fin de asegurar la supervivencia de los árboles y un manejo responsable del agua, la campaña contempla cuatro especies de gran resistencia a las condiciones climáticas locales:

Cina-Cina ( Parkinsonia aculeat) : follaje liviano, gran rusticidad y floración vistosa.

Parkinsonia aculeat) follaje liviano, gran rusticidad y floración vistosa. Acacia Visco (Acacia Visco): porte mediano-grande, copa amplia ideal para sombra de vereda.

porte mediano-grande, copa amplia ideal para sombra de vereda. A lgarrobo ornamental ( Prosopis chilensis / flexuosa): especie nativa de excelente sombra y bajo consumo hídrico.

Prosopis chilensis / flexuosa): especie nativa de excelente sombra y bajo consumo hídrico. Aguaribay (Schinus molle): árbol perenne de rápido crecimiento y copa frondosa.

Planificación y compromiso a largo plazo

Desde la comuna remarcaron que el suministro y distribución de los ejemplares estará estrictamente sujeto a la evaluación técnica del equipo de planificación, asegurando que cada árbol sea colocado en el lugar óptimo para su desarrollo.

Con “Sarmiento Más Verde”, el municipio no solo busca combatir las altas temperaturas y embellecer el paisaje urbano, sino también fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente compartida entre el Estado y la comunidad.