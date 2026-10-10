San Juan potencia su perfil minero y productivo: 53 nuevos técnicos superiores recibieron sus títulos

En una ceremonia marcada por la emoción y la proyección hacia el desarrollo productivo de la provincia, el Instituto Superior de Formación Técnica Sarmiento —dependiente de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación— celebró el egreso de 53 nuevos técnicos superiores.

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El acto reunió a las comunidades educativas de los departamentos Sarmiento y Pocito, consolidando una oferta académica orientada a responder de manera directa a las demandas del mercado laboral sanjuanino.

El hito central de la jornada fue la graduación de los primeros 28 técnicos superiores en Exploración y Prospección Minera, formados en la localidad de Divisadero (Sarmiento), donde la carrera se puso en marcha en marzo de 2024. Esta primera cohorte representa un paso clave para dotar a la industria minera local de recursos humanos altamente especializados.

Ante el éxito de la propuesta, la institución ya planifica la continuidad y expansión de la carrera:

Expansión a Los Berros: En 2026 comenzó a dictarse una nueva cohorte que ya cuenta con 28 alumnos regulares, cuya graduación está prevista para 2027.

Alta demanda: La institución anticipa una gran convocatoria con vistas al próximo año, acumulando una lista de 200 aspirantes para una tercera cohorte que aguarda su aprobación oficial.

Producción rural y agroindustrial: el polo de Pocito

La colación también reconoció el esfuerzo de los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria y Agroindustrial, dictada en la sede del instituto ubicada en la escuela Rudecindo Rojo, en Pocito.

En esta especialidad recibieron sus diplomas 25 estudiantes correspondientes a las promociones 2024 y 2025:

14 egresados de la primera cohorte.

11 egresados de la segunda.

Esta tecnicatura, implementada en Pocito desde 2020, responde a la necesidad de profesionalizar la producción rural y potenciar los emprendimientos agropecuarios y agroindustriales de la región.

El respaldo institucional y el valor del empleo joven

Durante el acto, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, felicitó a los flamantes profesionales y remarcó el rol estratégico de la educación técnica en San Juan.

"La formación técnica no solo abre oportunidades laborales concretas para los jóvenes, sino que aporta los conocimientos indispensables para acompañar el desarrollo presente y futuro de nuestra provincia", destacó la funcionaria.

La ceremonia también incluyó emotivos momentos de reconocimiento al personal del instituto que recientemente accedió a los beneficios de la jubilación, y culminó con un destacado número artístico a cargo de un trío de violín, chelo y contrabajo.

Historia y adaptación a los cambios socioeconómicos

El Instituto Superior de Formación Técnica Sarmiento posee una larga trayectoria arraigada en la comunidad. Sus orígenes se remontan a la década de 1970, cuando inició sus actividades en Villa Media Agua.

A lo largo de las décadas, la institución ha sabido adaptarse a los vaivenes socioeconómicos y a las transformaciones del mercado laboral, transformándose en un pilar fundamental de la educación superior orientada a los sectores productivos en San Juan.