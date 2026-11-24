San Juan volvió a quedar en el radar de la Justicia latinoamericana. Una vez más, el interés llegó desde Perú , con una delegación de una decena de jueces y funcionarios que desembarcó en la provincia para conocer en profundidad el funcionamiento del Procedimiento Especial de Flagrancia. La particularidad de la visita no está solamente en la jerarquía institucional de quienes llegaron, sino también en la figura que encabeza la comitiva: Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema y primera mujer en presidir el Poder Judicial de su país en 196 años de historia.

La visita se extenderá hasta el 27 de noviembre y contempla cuatro jornadas intensivas de capacitación, con actividades durante la mañana y la tarde en las instalaciones de la Unidad de Flagrancia. El objetivo peruano, que quedó en fotos a las que accedió DIARIO DE CUYO, es observar de primera mano un esquema que despertó interés por su organización, la rapidez de las respuestas judiciales y, especialmente, por la separación entre la administración de los expedientes y la tarea de los jueces.

Pero detrás de la funcionaria que hoy encabeza una delegación internacional hay una historia profesional bastante más singular. Barrios Alvarado comenzó su carrera como fiscal en Ayacucho, una de las regiones más sensibles de Perú durante los años de violencia política y expansión de Sendero Luminoso. Llegó a ese destino con apenas 26 años, cuando la presencia de la organización terrorista convertía el trabajo judicial en una actividad de riesgo.

La propia magistrada recordó que, al comenzar su tarea, recibió una instrucción poco habitual para una joven fiscal: aprender a manejar armas de fuego ante la posibilidad de sufrir ataques durante intervenciones, operativos y exhumaciones. "Cuando llegué como fiscal me dijeron: 'Usted tiene que aprender a manejar armas porque cuando haga intervenciones, operativos, exhumaciones, puede haber un ataque de una columna de Sendero'", relató.

La formación incluyó un instructor de tiro y una experiencia que la obligó a abrirse camino en un ámbito profundamente atravesado por prejuicios de género. En aquellos años, explicó, no solamente debía enfrentar el peligro que representaba el terrorismo, sino también los estereotipos que ponían en duda la capacidad de una mujer para desempeñarse en esas circunstancias.

Actividad en el Anexo Jujuy. Bienvenida y presentación del Sistema de Flagrancia.

"Demostré que las mujeres podíamos desarrollar igual nuestra actividad que los varones, con las mismas dificultades y superando los mismos desafíos que se nos enfrentaban", recordó. Incluso reconoció que, para responder a las expectativas sociales de aquella época, sintió que debía adoptar ciertas formas asociadas tradicionalmente a lo masculino. "Empecé por masculinizarme para poder responder a las expectativas sociales", contó sobre una etapa en la que la exigencia hacia las mujeres en puestos de autoridad era todavía mayor.

Esa trayectoria tuvo un punto de llegada histórico cuando asumió la presidencia del Poder Judicial peruano. Su designación rompió una tradición de casi dos siglos y abrió una puerta para otras mujeres dentro de las estructuras de decisión. "Fue un desafío sobre todo para mí como mujer, pero también una gran oportunidad para que las demás mujeres siguieran el mismo camino y demostraran que en escenarios de poder también nos podemos desempeñar las mujeres y tomar decisiones", sostuvo.

Su gestión, además, estuvo atravesada por un contexto especialmente complejo. Barrios llegó a la conducción judicial en medio de cuestionamientos a magistrados de la Corte Suprema y debió afrontar la pandemia, que obligó a acelerar la transformación tecnológica de los tribunales. Entre sus prioridades ubicó la digitalización de los expedientes y, sobre todo, el fortalecimiento de los equipos de trabajo. "Puedes tener todo el conjunto de normas que consideren que sean buenas, pero tiene que ver con el capital, con el talento humano. Hay que potenciar y liderar un proceso real de reforma para transformar nuestro servicio de justicia", explicó.

Qué busca Perú en San Juan

La presencia de Barrios Alvarado también tiene una explicación concreta: la Justicia peruana está buscando experiencias que le permitan mejorar su sistema de flagrancia, cuya implementación comenzó en 2022. El país vecino había iniciado dos décadas antes la transición del modelo inquisitivo al acusatorio garantista, pero recién después incorporó unidades especializadas para atender los delitos cometidos en flagrancia.

La magistrada explicó que la experiencia sanjuanina les interesa particularmente por la organización de los despachos. "Hemos venido con un conjunto de jueces de diferentes distritos judiciales para que puedan ver el modelo, ver de qué manera nosotros podemos aprovechar sus buenas prácticas, el tema de gestión de despacho, que estoy viendo que lo hacen extraordinariamente bien", señaló.

Visita en el edificio del Procedimiento Especial de Flagrancia.-

En ese punto aparece una de las diferencias que más llamó su atención: en San Juan, la oficina judicial administra el expediente y organiza el trámite, mientras que el juez se concentra en resolver el caso. En Perú todavía persisten prácticas heredadas del sistema anterior, en el que algunos magistrados mantienen bajo su órbita tanto la decisión jurisdiccional como la gestión administrativa.

"El despacho esté a cargo solamente de administradores y que no tenga injerencia el juez. No vale decir que el juez solamente se dedica a juzgar en absoluto. Eso me parece muy importante", destacó sobre uno de los aspectos que pretende observar durante la pasantía.

La jueza también puso sobre la mesa una dificultad que enfrenta la implementación peruana: la falta de acompañamiento del Ministerio Público. Según explicó, la Fiscalía no comparte plenamente el modelo porque considera que demanda recursos para atender delitos menores cuando existen problemas de mayor escala, como la criminalidad organizada.

Barrios cuestionó esa mirada y defendió la utilidad de las unidades de flagrancia. Aclaró que no son la respuesta definitiva frente al delito, pero sí una herramienta que permite actuar con rapidez cuando existe evidencia suficiente. "No vendemos la píldora como que flagrancia es la solución al sistema de criminalidad. No, decimos que flagrancia es parte de la solución", remarcó.

Para la magistrada, la importancia del mecanismo excede la resolución de un expediente puntual. La posibilidad de que una persona detenida en flagrancia reciba una respuesta judicial oportuna genera un efecto preventivo y fortalece la confianza ciudadana. "Hay que cumplir la ley. Uno no puede abdicar de su función por hacer el amén a otra institución", sostuvo, al referirse a la necesidad de evitar que las dificultades de otros organismos terminen generando impunidad.

También advirtió sobre las diferencias entre las realidades criminales de ambos territorios. Mientras que San Juan todavía no enfrenta las formas de expansión de organizaciones criminales que preocupan a Perú, su país atraviesa un escenario de crecimiento de esas estructuras. Por eso, consideró que la experiencia local puede ser valiosa para fortalecer la respuesta judicial y evitar que esas modalidades delictivas encuentren condiciones para avanzar.

Un vínculo que comenzó con otro juez supremo peruano

La llegada de Barrios Alvarado no representa el primer desembarco de una autoridad de máxima jerarquía de la Justicia peruana en San Juan. El antecedente inmediato se remonta a agosto de 2026, cuando el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra visitó la provincia para participar del II Encuentro Nacional de Oralidad, realizado entre el 19 y el 21 de ese mes.

En aquella oportunidad, Bustamante Zegarra mantuvo una entrevista con DIARIO DE CUYO, en la que destacó el desarrollo de la Justicia sanjuanina y el interés que despertaban sus herramientas de modernización. El magistrado, uno de los responsables de impulsar la oralidad en los procesos civiles de Perú, contó que había quedado sorprendido al conocer los avances locales.

Durante aquella conversación también se refirió al potencial del intercambio entre ambos poderes judiciales, a la incorporación de inteligencia artificial y a la necesidad de dejar atrás estructuras de trabajo organizadas alrededor del expediente escrito. Su visita permitió profundizar el vínculo que había comenzado a gestarse en Lima y anticipó el camino de cooperación que ahora tiene como protagonista a otra figura de la Corte Suprema peruana.

De hecho, el convenio de cooperación institucional se había firmado el 13 de agosto en Lima, entre la Corte de Justicia de San Juan y la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. El acuerdo contempla el intercambio de experiencias en oralidad, sistemas procesales, gestión judicial, capacitación y transformación digital.

La llegada de Bustamante Zegarra fue uno de los primeros capítulos presenciales de ese acercamiento en San Juan. Ahora, con Elvia Barrios Alvarado y una delegación de jueces especializados en Flagrancia, la cooperación suma una nueva dimensión y pone el foco en otro de los modelos que despertaron interés en el Poder Judicial peruano.

El intercambio ya había tenido además una instancia virtual entre el 17 y el 19 de noviembre, con una capacitación sobre oralidad civil e innovación destinada a magistrados y trabajadores judiciales del país vecino. La visita actual representa, por lo tanto, un nuevo paso en una relación que comenzó con el interés por la modernización de los procesos civiles y que ahora avanza sobre la gestión penal y la respuesta rápida frente al delito.

La comitiva que llegó este lunes también incluye a Edman Rodríguez Vásquez, secretario técnico del Consejo Nacional de Justicia especializado en Flagrancia Delictiva; Maritza Maregy Chura Apaza, coordinadora del componente de monitoreo y evaluación de las unidades de flagrancia; y Carlos Alberto Zavaleta Grandez, integrante del Consejo Consultivo del Poder Judicial peruano.

A ellos se suman jueces de investigación penal preparatoria de Lambayeque, Lima Centro, La Libertad, Piura, Tacna y Arequipa. Todos participan de una agenda que contempla la observación del funcionamiento de las unidades locales y el intercambio con los equipos judiciales sanjuaninos.