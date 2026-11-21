Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió el viernes la región peruana de Junín y también se sintió en Quito, la capital de Ecuador, donde fue percibido como un ligero movimiento en los edificios más altos, según informaron las autoridades.

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El sismo se registró a las 19:09 (hora local; 00:09 GMT del sábado), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región homónima, y a una profundidad de 127 kilómetros, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La Municipalidad de Lima confirmó que una joven resultó herida por el desprendimiento de un pedazo de concreto durante el sismo y fue trasladada al Hospital Dos de Mayo. Además, el último balance publicado por el Gobierno registró 39 viviendas afectadas por el movimiento telúrico, que también llegó a sentirse en países vecinos como Colombia y Ecuador.

En diálogo con la señal televisiva peruana Latina, Rafael Belaunde, titular del Ministerio de Defensa, aseguró: “Las consecuencias no han sido severas. Los equipos de Indeci ya están en la zona y reportando oportunamente”.

A través de un comunicado, el Ministerio del Ambiente (MINAM) solicitó a la población que mantenga la calma y recordó que a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) hay vigilancia permanente sobre cualquier evento sísmico ocurrido en el territorio peruano.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano como consecuencia del sismo.

El terremoto también se sintió en las regiones de Lima, Huánuco y Callao. Los residentes de esas zonas vivieron momentos de preocupación y compartieron videos e imágenes en redes sociales para ilustrar cómo fue el momento del temblor.

Varios vecinos de la zona de Costa Verde informaron de un desprendimiento de tierras y rocas en zonas altas durante el movimiento telúrico. La caída del material sobre la ruta provocó el detenimiento de algunos vehículos que circulaban por el lugar.

En la ciudad norteña de Huánuco también hubo un derrumbe en la Carretera Central, lo que provocó la interrupción del tránsito a la altura de Tomayquichua, en el distrito de Ambo.

Además de los videos difundidos en redes sociales, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó el reporte.

Perú y Ecuador forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona con forma de herradura que concentra algunas de las principales áreas de subducción del planeta y registra una intensa actividad sísmica.

Este cinturón también comprende a países como Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.