Otra vez. Un Desamparados-Pacífico. Otra batalla futbolística entre San Juan y Mendoza que tal cual lo sufrieron antes Unión y Alianza, nuevamente terminó envuelta en polémica y atravesada por cuestiones extrafutbolísticas. Esta vez le tocó al Víbora, de local, en un Serpentario colmado, ante más de 10.000 personas y en una instancia que no era una más: la final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

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Otra vez, redactando esta crónica con la bronca lógica en una columna de opinión tratando de explicar el porqué los 22 protagonistas quedaron en segundo plano por la actuación de una sola persona. El árbitro pampeano Franco Morón debió esperar casi una hora para abandonar el estadio y lo hizo en la mismísima "chanchita" de la Policía, custodiado y entre una lluvia de insultos, hasta llegar al hotel donde se alojaba.

La imagen fue tan contundente como preocupante. Una final que debía tener como protagonistas a dos equipos que buscan un lugar en la definición por el ascenso al Federal A terminó convertida en una escena de tensión, con un árbitro que necesitó un operativo especial para retirarse de la cancha. Y, una vez más, la discusión se trasladó del fútbol a los arbitrajes.

Lo que más indignación generó en Puyuta no fueron solamente los fallos, sino también el trato que, según relataron futbolistas sanjuaninos, recibieron durante el partido. A Morón lo describieron como soberbio y prepotente. Aseguraron que no permitía que los jugadores de Desamparados se acercaran a reclamarle, que les repetía "no me hablés" y que incluso habría llegado a responder con expresiones ofensivas a uno de ellos. En contrapartida, los mismos futbolistas señalaron que con los jugadores mendocinos mantenía otro tipo de diálogo, con gestos y comentarios que interpretaron como irónicos.

No hubo penales ni expulsiones. Y resulta difícil de convencer a quienes no estuvieron en Puyuta que entiendan los fallos polémicos. Es que si bien el encuentro terminó 0 a 0 y la serie quedó abierta. Sin embargo, las decisiones en las denominadas "chiquitas" dejaron una sensación de disconformidad que difícilmente pueda borrarse con el resultado. En una final de esta magnitud, cada fallo pesa y cada interpretación arbitral puede cambiar el desarrollo de una serie.

Pero lo ocurrido el lunes no parece un episodio aislado. Si se repasan los últimos enfrentamientos decisivos entre equipos de San Juan y Mendoza en el Regional Amateur, aparecen antecedentes que alimentan una desconfianza cada vez más instalada entre los hinchas sanjuaninos.

El capítulo anterior entre Desamparados y Pacífico se escribió en 2025. También fue por la Región Cuyo y también tuvo a los árbitros en el centro de la escena. En aquella oportunidad, la ida se disputó en General Alvear y la revancha en San Juan. Fernando Rekers fue cuestionado por su actuación en el sur mendocino, mientras que en el partido de vuelta el cordobés José Díaz recibió críticas por algunas de sus decisiones. La diferencia fue que, en aquella serie, el Víbora consiguió el objetivo y se quedó con la clasificación en los penales.

El recorrido reciente también incluye a Unión de Villa Krause. En 2025, el Azul enfrentó a FADEP de Mendoza en las semifinales de la Región Cuyo. Había ganado 2 a 1 en la ida, pero la revancha terminó marcada por fuertes cuestionamientos al arbitraje de Marcos Liuzzi, de Ayacucho. La expulsión de un futbolista sanjuanino durante el primer tiempo y un penal sancionado a favor del conjunto mendocino fueron dos de las decisiones que despertaron polémica. Unión quedó eliminado por un global de 5 a 2 y FADEP terminó consiguiendo el ascenso al Federal A.

Un año antes, Atlético Alianza también había protagonizado un desenlace traumático. El 28 de enero de 2024, en Santa Lucía, el Lechuzo enfrentaba a Gutiérrez Sport Club de Mendoza por la final de la Región Cuyo. El conjunto mendocino ganaba 1 a 0 al término del primer tiempo cuando el encuentro fue suspendido por incidentes que incluyeron una agresión al futbolista Óscar Amaya. El Consejo Federal resolvió eliminar a Alianza y permitir que Gutiérrez continuara en carrera. El árbitro de aquel encuentro había sido Fernando Rekers, cuyo informe tuvo un peso central en las actuaciones disciplinarias. Tiempo después, el equipo mendocino consiguió el ascenso al Federal A.

La memoria también lleva a enero de 2023, cuando Unión de Villa Krause y San Martín de Mendoza disputaron la final de la Región Cuyo. El Chacarero había ganado 3 a 1 en la ida y perdió 1 a 0 en San Juan, pero consiguió la clasificación con un global de 3 a 2. La revancha terminó con incidentes, agresiones al árbitro tucumano Mauricio Exequiel Martín y enfrentamientos con la Policía. Las consecuencias fueron duras para el conjunto sanjuanino: el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal aplicó sanciones económicas, deportivas y disciplinarias, incluida una suspensión para disputar el torneo durante un año. San Martín también terminaría alcanzando el Federal A.

Cuatro historias, distintos equipos sanjuaninos y una misma sensación que se repite: la de quedar condicionados por decisiones arbitrales en instancias determinantes. No todos los episodios tuvieron el mismo origen ni pueden analizarse bajo una única explicación. Hubo partidos con incidentes, resoluciones disciplinarias y actuaciones arbitrales cuestionadas. Pero el denominador común es que el arbitraje terminó ocupando un lugar central en la discusión y desplazando al fútbol.

En este nuevo capítulo apareció también el nombre de Andrés Merlos. El árbitro de Primera División es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, entidad a la que pertenece Sport Club Pacífico, y además integra la conducción de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), gremio al que también pertenece Morón. Esa coincidencia institucional alimentó las suspicacias alrededor del encuentro, aunque por sí sola no demuestra ningún tipo de intervención ni irregularidad en la designación arbitral.

La polémica creció todavía más este martes, cuando Ricardo Caruso Lombardi se refirió al partido en su programa de streaming. "Desamparados hasta acá llegaste, gracias por participar. A Pacífico le prometieron el ascenso y lo van a lograr", disparó el exentrenador, que suele dedicar parte de sus transmisiones a cuestionar actuaciones arbitrales. Sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el vínculo dirigencial de Merlos con la liga a la que pertenece Pacífico, aunque sus afirmaciones sobre un supuesto ascenso prometido no constituyen una prueba de que exista un acuerdo.

Y ahí aparece el verdadero problema. ¿Hasta cuándo los equipos sanjuaninos deberán terminar hablando de los árbitros después de jugarse una clasificación? ¿Cuánto daño le hace al fútbol regional que una final termine siendo recordada por la salida de un juez en un móvil policial y no por lo que hicieron los futbolistas dentro de la cancha?

La rivalidad entre San Juan y Mendoza siempre tuvo ingredientes especiales. Es histórica, intensa y atraviesa a los hinchas, los clubes y las instituciones. Pero una cosa es la competencia deportiva y otra muy distinta es que cada enfrentamiento decisivo termine rodeado de sospechas, reproches y polémicas que erosionan la credibilidad del torneo.

Desamparados todavía tiene una revancha por delante. El 0 a 0 no lo condena y la clasificación sigue siendo posible. Pero deberá viajar a Mendoza con una mochila que excede lo futbolístico: la bronca de su gente, los cuestionamientos al arbitraje y el peso de antecedentes que todavía duelen en el fútbol sanjuanino.

El fútbol se gana jugando, no sospechando. Y cuando los árbitros terminan siendo los protagonistas de todas las finales, algo está fallando mucho antes de que suene el pitazo inicial.