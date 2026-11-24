El proyecto de nuevo Código Electoral que el gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputadl os de San Juan incorpora un capítulo específico para sancionar la difusión de noticias falsas y la manipulación de imágenes durante los procesos electorales. La propuesta contempla multas económicas, órdenes de rectificación y sanciones agravadas para quienes incumplan las disposiciones.

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El artículo 149 establece dos escalas de multas. La primera, de entre 10.000 y 100.000 unidades tributarias, alcanza a las personas que, desde el inicio de la campaña y hasta la finalización del acto electoral, generen o difundan contenidos "manifiestamente falsos" sobre autoridades electorales, candidatos o personas relacionadas con las agrupaciones políticas participantes, siempre que exista la finalidad de incidir en el resultado de la elección.

La segunda escala es más elevada y apunta específicamente a los contenidos audiovisuales engañosos. En esos casos, las multas van de 15.000 a 150.000 unidades tributarias para quienes generen o difundan material manipulado mediante inteligencia artificial o cualquier otro medio idóneo, con imágenes de personas vivas o fallecidas, hechos o declaraciones manifiestamente falsos o descontextualizados, también con el objetivo de influir en el resultado electoral.

La redacción no se limita a los llamados deepfakes. También contempla material audiovisual que, aun cuando parta de imágenes o declaraciones reales, haya sido descontextualizado de manera engañosa para alterar su sentido.

El artículo 150 agrega una herramienta de intervención directa. Si el Tribunal Electoral determina, mediante un procedimiento sumarísimo y con resguardo del derecho de defensa, que se difundió información comprendida en el artículo anterior, podrá ordenar su inmediata rectificación.

La disposición alcanza a medios audiovisuales, gráficos y digitales, plataformas de intercambio de contenidos, redes sociales y cualquier otro canal de difusión pública. La corrección deberá publicarse en el mismo medio en el que apareció el contenido cuestionado y dentro de las 24 horas posteriores a la notificación de la resolución.

Además, el proyecto exige que la rectificación tenga una relevancia y un alcance similares a los de la publicación original. Es decir, no alcanzaría con una aclaración marginal: deberá respetar una ubicación, duración y modalidad de difusión equivalentes. También tendrá que indicar expresamente que el Tribunal Electoral declaró falsa, manipulada, descontextualizada o engañosa la información.

El incumplimiento de esa orden tendrá consecuencias económicas adicionales. Tanto la persona responsable de generar o difundir el contenido como el medio o la plataforma obligados a rectificar podrán recibir una multa equivalente al 50% del máximo previsto para la infracción. En caso de reincidencia, la sanción podrá elevarse hasta el doble del máximo legal.

El artículo 151, por su parte, contempla agravantes que pueden incrementar hasta en un 100% las multas del artículo 149. Entre los supuestos mencionados aparecen el incumplimiento de una orden de rectificación y la negativa injustificada de un medio o plataforma a cumplirla.

La polémica

Sin embargo, el alcance de la regulación también plantea interrogantes sobre su aplicación práctica. La definición de qué constituye un contenido "manifiestamente falso", cuándo existe una descontextualización engañosa y cómo se acredita la intención de influir en el resultado electoral serán aspectos centrales al momento de aplicar las sanciones.

El proyecto asigna al Tribunal Electoral la potestad de determinar esas situaciones y ordenar rectificaciones en plazos muy breves. Por eso, además de la discusión sobre las multas, uno de los puntos sensibles será cómo se resguardará el derecho de defensa y la libertad de expresión en un escenario de campaña, donde las denuncias y las controversias políticas suelen multiplicarse.