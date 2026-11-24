El proyecto del nuevo Código Electoral de San Juan todavía no comenzó formalmente su recorrido legislativo y ya aparece uno de los puntos que podría ser revisado. El vicegobernador Fabián Martín señaló que deberá analizarse la exigencia que obliga a las fuerzas que presenten candidato a gobernador a competir con listas completas en los 19 departamentos y pidió que el sistema permita la mayor participación política posible.

La importante exigencia del proyecto de Código Electoral para la disputa por la Gobernación: candidatos en los 19 departamentos

En diálogo con 0264 Radio , Martín aclaró que todavía no había podido leer íntegramente el proyecto ingresado por el Ejecutivo, aunque conocía los lineamientos que venían elaborándose. Confirmó que la iniciativa tomará estado parlamentario este jueves 26 de noviembre y luego pasará a comisión, donde los diputados podrán estudiarla, realizar observaciones e introducir modificaciones.

El texto enviado por Marcelo Orrego contiene 198 artículos y propone reemplazar el esquema vigente con Boleta Única de Sufragio , internas partidarias abiertas o cerradas definidas por cada fuerza y un solo candidato por cargo en la elección general. Además, establece que las internas deberán ser financiadas por los propios partidos o frentes.

Uno de los aspectos que surgió durante la entrevista fue el artículo que exige a una fuerza que quiera competir por la Gobernación presentar también candidaturas en las 19 secciones electorales de la provincia . La disposición supone una exigencia territorial mayor para los espacios que pretendan disputar el Ejecutivo provincial.

Ante la consulta, Martín reconoció que se trata de una condición que puede complicar la participación de algunos sectores y sostuvo que deberá ser evaluada durante el debate en comisión.

“Es un buen detalle el que me han apuntado para poder analizarlo. Y que haya la mayor participación posible y nadie se sienta discriminado”, planteó. También señaló que aquellos espacios que no logren completar candidaturas en todos los departamentos podrían verse obligados a construir alianzas o frentes con otras fuerzas.

La definición cobra relevancia porque el proyecto establece que quienes presenten fórmula para gobernador y vice deberán acompañarla con listas completas de diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales en todo el territorio provincial.

El objetivo es aprobarlo en diciembre, pero podría extenderse hasta febrero

Martín confirmó que la intención inicial es avanzar con el proyecto antes de fin de año. Este jueves también se trataría una prórroga de las sesiones ordinarias durante diciembre, lo que permitiría mantener abierta la discusión legislativa.

Sin embargo, el vicegobernador evitó poner una fecha definitiva. Explicó que el ritmo dependerá del trabajo de las comisiones y del consenso que consiga la iniciativa, y no descartó que puedan convocarse sesiones especiales durante enero o incluso que el tratamiento llegue hasta comienzos de febrero.

“Si logramos el consenso necesario y lo podemos definir antes de fin de año, con mucho gusto lo aprobaríamos antes de fin de año”, sostuvo Martín. También recordó que el proyecto establece que la convocatoria a elecciones debe realizarse con una anticipación mínima de 100 días, por lo que consideró conveniente resolver las nuevas reglas con tiempo.

Elecciones provinciales separadas de las nacionales

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales y municipales de las nacionales en 2027. Martín recordó que se trata de una atribución exclusiva del gobernador Marcelo Orrego, aunque dejó una opinión favorable sobre esa alternativa.

“No me parece mal la idea de dirimir los cargos provinciales primero y municipales, y luego dirimir lo que son los cargos nacionales”, afirmó. La definición, aclaró, todavía no está tomada y dependerá exclusivamente del Gobernador.

La eventual suspensión de las PASO nacionales también amplía el margen para definir el calendario sanjuanino. Según explicó Martín, si la elección nacional queda directamente fijada para fines de octubre, una eventual convocatoria provincial anticipada podría realizarse más adelante dentro del año de lo que permitía el cronograma anterior.

Boleta única: lista completa o candidatos de distintos espacios

El vicegobernador también dio precisiones sobre cómo funcionaría la Boleta Única. El proyecto contempla una papeleta para los cargos provinciales —gobernador, diputados proporcionales y departamentales— y otra para las categorías municipales, intendente y concejales.

El elector podrá marcar un casillero para votar la lista completa de una misma fuerza o seleccionar candidatos de diferentes agrupaciones para cada categoría. Martín destacó que este mecanismo simplificaría el actual “corte de boleta”, ya que el ciudadano podrá realizar la combinación directamente marcando los casilleros correspondientes.

El proyecto enviado por Orrego también incluye nuevas reglas para las campañas, multas por difusión de contenidos falsos y manipulaciones realizadas con inteligencia artificial, además de una reorganización de la autoridad electoral provincial.

“No es momento de hablar de candidaturas”

Consultado además sobre las voces dentro del oficialismo que lo mencionan como posible compañero de fórmula de Orrego en 2027, Martín evitó adelantar definiciones.

“No es momento de hablar de candidaturas”, respondió y afirmó que todavía quedan meses de gestión y temas pendientes en el Gobierno y en la Cámara de Diputados. Sin embargo, dejó una frase abierta de cara al próximo proceso electoral: “Voy a estar donde el proyecto me requiera y donde el gobernador me lo pida”.

También fue consultado por una eventual alianza con La Libertad Avanza. Sin confirmar negociaciones concretas, sostuvo que todavía queda tiempo para las conversaciones y anticipó que el oficialismo buscará dialogar con distintos sectores con la intención de conformar “el frente más amplio posible”.

El próximo paso comenzará este jueves, cuando el proyecto tome formalmente estado parlamentario y sea derivado a comisión. Allí empezará una discusión que no solo definirá si la iniciativa conserva su redacción original, sino también qué reglas utilizará San Juan para elegir autoridades en 2027.