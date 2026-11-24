El proyecto de Orrego tomará estado parlamentario este jueves y seguirá el recorrido habitual en Diputados: comisiones y luego recinto. El Gobierno provincial cuenta, por ahora, con los votos para sancionarlo.

El nuevo Código Electoral de San Juan comenzará a transitar esta semana su camino legislativo, con una meta que el oficialismo se plantea cumplir antes de que termine el año: conseguir la aprobación de la reforma impulsada por el gobernador Marcelo Orrego. La iniciativa tomará estado parlamentario este jueves y, de acuerdo con el cronograma que manejan en el Gobierno, podría llegar al recinto durante diciembre.

El proyecto no tendrá un tratamiento exprés ni llegará directamente al recinto. La hoja de ruta prevista es la habitual para una iniciativa de estas características: primero ingresará formalmente a la Cámara de Diputados, luego será girado a las comisiones correspondientes, donde podrá recibir observaciones y modificaciones, y finalmente quedará en condiciones de ser debatido por los legisladores.

Para que ese recorrido pueda completarse dentro de los plazos previstos, el oficialismo avanzará con una prórroga del período de sesiones ordinarias. La decisión permitirá extender la actividad legislativa y abrir una ventana para que el Código Electoral sea discutido y votado en diciembre.

En el plano político, el Gobierno provincial cuenta, por ahora, con los números necesarios para avanzar con la sanción. La estrategia legislativa volvería a apoyarse en una mayoría construida con los diputados del oficialismo, el bloquismo y sectores peronistas que, en distintas oportunidades, acompañaron iniciativas del Ejecutivo.

Ese esquema de respaldos ya tuvo expresión en otras sesiones de la Cámara y es el que el oficialismo buscará sostener para una reforma que modifica las reglas de competencia electoral en San Juan.