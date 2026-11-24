El dólar volvió a subir este martes y encendió nuevas señales de alerta en el mercado cambiario. En San Juan, el dólar blue superó la barrera de los $1.700 , mientras que en el mercado mayorista la divisa estadounidense alcanzó un nuevo récord nominal, en una jornada marcada por las subas en todos los segmentos.

El dólar oficial volvió a subir y la brecha cambiaria superó el 11%: a cuánto cerró el blue en San Juan

La tendencia alcista se acentuó durante el último mes y tuvo un nuevo impulso este martes. El dólar informal avanzó $25, equivalente a un incremento del 1,5%, hasta alcanzar los $1.710 en San Juan , un valor récord que también tuvo impacto en las referencias del mercado local.

En el segmento mayorista, considerado una referencia clave para el funcionamiento del mercado cambiario, la cotización aumentó $13 (0,8%) y cerró en $1.593 , su máximo nominal histórico. En lo que va de noviembre, acumula una suba de $59, equivalente al 3,8%, un ritmo que podría superar holgadamente la inflación prevista para el mes.

Por su parte, el dólar oficial al público también registró un incremento. Según la cotización del Banco Nación, avanzó $20 (1,3%) y terminó la jornada en $1.615 para la venta .

La presión alcista no se limitó al mercado oficial y al informal. Las cotizaciones financieras también operaron en terreno positivo, con el contado con liquidación (CCL) a través de acciones alcanzando los $1.796, después de haber tocado un máximo de $1.812 durante la mañana.

La diferencia entre las cotizaciones volvió a ampliarse. La brecha entre el dólar mayorista y el contado con liquidación llegó a $203, equivalente al 12,7%, el nivel más elevado desde el 11 de abril de 2025, cuando se levantaron las restricciones cambiarias para la demanda de personas.

Incluso superó el máximo registrado en octubre de 2025, durante la tensión cambiaria previa a las elecciones legislativas, que obligó a una intervención directa del Tesoro de Estados Unidos en el mercado argentino.

Brasil, otro factor detrás de la presión cambiaria

Uno de los elementos que explica el movimiento reciente del dólar en Argentina es la evolución de la moneda brasileña. La devaluación del real tuvo impacto sobre el mercado local, en un contexto en el que Brasil es el principal socio comercial del país por el volumen de intercambio de bienes y servicios.

Este martes, el dólar cotizaba en torno a los 5,90 reales. Según los datos del mercado, desde el 25 de octubre, cuando Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en el balotaje que lo habilitó a un cuarto mandato presidencial, la divisa estadounidense acumuló un avance del 19% frente a la moneda brasileña.

A este escenario se suman las preocupaciones por los vencimientos de deuda pública en dólares previstos para 2027 y la expectativa de una mayor demanda de divisas del sector privado en la previa de las próximas elecciones presidenciales.

Las reservas y la brecha cambiaria, bajo la lupa

Otro de los factores que sigue de cerca el mercado es la relación entre las reservas internacionales del Banco Central y la brecha cambiaria. Cuando las reservas disminuyen o no crecen al ritmo esperado, aumentan las dudas sobre la capacidad de la autoridad monetaria para sostener el tipo de cambio oficial.

Ese escenario puede impulsar una mayor dolarización de cobertura por parte de empresas e inversores, que buscan refugio en alternativas como el MEP, el contado con liquidación o el mercado informal.

A su vez, las intervenciones oficiales para contener las cotizaciones financieras pueden implicar un uso de divisas, lo que vuelve a poner presión sobre las reservas.