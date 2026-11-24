Los monotributistas que mantengan sus pagos al día durante todo 2026 podrán acceder a un reintegro de ARCA en marzo de 2027 , aunque para recibirlo deberán cumplir una condición central: abonar las cuotas mediante débito directo en cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito.

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El beneficio está previsto para los pequeños contribuyentes que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones durante los 12 meses del año calendario . En esos casos, la devolución equivale al importe correspondiente al impuesto integrado de una mensualidad , por lo que no incluye los aportes destinados a jubilación ni obra social.

Esto significa que un monotributista puede tener todas sus cuotas pagadas antes del vencimiento y, aun así, quedar fuera del reintegro si utilizó otro mecanismo. Los pagos realizados mediante VEP, transferencias u otras alternativas electrónicas son válidos para cumplir con la obligación mensual, pero no reemplazan el requisito específico del débito automático para acceder a esta devolución.

Para acceder al reintegro completo será necesario haber abonado correctamente las 12 cuotas de 2026 mediante débito directo en una cuenta bancaria o débito automático en una tarjeta de crédito. ARCA realizará después la evaluación del cumplimiento y acreditará el dinero en marzo del año siguiente.

Existe además una situación especial para quienes comenzaron su actividad durante el año o tuvieron un período calendario irregular. Si realizaron entre seis y once pagos mensuales en tiempo y forma , utilizando alguno de los medios habilitados, podrán recibir un reintegro equivalente al 50% del beneficio .

La devolución correspondiente a los pagos de 2026 se acreditará en marzo de 2027. Los reintegros que ARCA efectúe durante 2026, en cambio, corresponden al comportamiento fiscal registrado durante 2025.

Cuánto dinero devuelve ARCA

El monto no equivale al total de una cuota mensual. El monotributo está compuesto por una parte impositiva, aportes jubilatorios y obra social, pero el beneficio contempla solamente el impuesto integrado correspondiente a un período.

Por ese motivo, la cantidad exacta que reciba cada contribuyente dependerá de la categoría en la que se encuentre y del valor que tenga su componente impositivo. Quienes cumplan con los 12 pagos podrán recuperar el equivalente al 100% de esa parte de una mensualidad, mientras que en los casos de entre seis y once períodos abonados corresponderá la mitad.

Cómo se cobra el reintegro

La devolución se realiza de manera automática, por lo que quienes reúnan todas las condiciones no deberán presentar una solicitud especial. El dinero será acreditado en la cuenta bancaria o tarjeta utilizada para realizar los pagos mediante débito automático.

Quienes todavía no tengan adherido ese mecanismo pueden gestionarlo desde el Portal Monotributo de ARCA, mediante su entidad bancaria o a través de las opciones disponibles para tarjeta de crédito. Para adherir el débito desde una cuenta bancaria es necesario contar con CUIT, clave fiscal con nivel de seguridad 3 o superior, estar inscripto en el Monotributo y declarar una CBU propia en pesos.

El vencimiento general del monotributo continúa siendo el día 20 de cada mes, salvo que coincida con un fin de semana o feriado, caso en el que se traslada al primer día hábil siguiente. ARCA permite verificar pagos, deudas y saldos a favor desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.