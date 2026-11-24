La tensión financiera volvió a golpear a los activos argentinos. El riesgo país trepó este martes hasta los 1.072 puntos básicos , su nivel más alto de 2026, mientras los bonos soberanos en dólares registraron nuevas caídas en Wall Street y borraron rápidamente la recuperación que habían mostrado al comienzo de la semana.

De 400 a más de 1.000 puntos en solo cuatro meses: qué explica la escalada del riesgo país y el derrumbe de los bonos argentinos

A las 10.20, los bonos Globales bajo legislación extranjera perdían alrededor de 1% en promedio y el indicador elaborado por JP Morgan avanzaba 40 unidades. Con ese movimiento, superó nuevamente la barrera de los 1.000 puntos y quedó muy cerca de los 1.081 registrados el 24 de octubre de 2025.

El movimiento contrasta con lo ocurrido el lunes, cuando una mejora del clima internacional había permitido que el riesgo país retrocediera hasta los 1.035 puntos básicos , después de haber alcanzado los 1.070 el viernes. La recuperación, sin embargo, duró poco y este martes regresó la presión vendedora sobre la deuda argentina.

El deterioro de los títulos públicos ya acumula varias ruedas y profundiza la presión sobre los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares retrocedieron cerca de 7% durante los últimos siete días y ya acumulan una caída de aproximadamente 23% desde comienzos de agosto , en un escenario marcado por una mayor volatilidad internacional, toma de ganancias en Wall Street y creciente cautela de los inversores frente a los activos de mayor riesgo.

El nuevo salto del riesgo país se produjo después del fuerte repunte que habían mostrado los mercados estadounidenses durante el lunes, una recuperación que no logró sostenerse en la rueda siguiente. A ese escenario externo se sumaron factores locales vinculados con la incertidumbre económica y electoral, mientras el mercado continúa siguiendo de cerca la evolución del tipo de cambio y la capacidad del Gobierno para sostener el programa financiero durante los próximos meses.

De 402 a 1.072 puntos en poco más de cuatro meses

La magnitud del deterioro queda expuesta al comparar el nivel actual con el piso alcanzado durante el invierno. El riesgo país había descendido hasta alrededor de 402 puntos básicos en julio, pero desde entonces inició una escalada sostenida que lo llevó nuevamente por encima de las 1.000 unidades y este martes alcanzó los 1.072 puntos, su registro más alto de todo 2026.

La suba tiene consecuencias concretas para el acceso al financiamiento, ya que un riesgo país más elevado implica que los inversores exigen mayores rendimientos para colocar dinero en deuda argentina. Esto encarece el endeudamiento de empresas y provincias, dificulta un eventual regreso voluntario del país a los mercados internacionales y también incrementa la búsqueda de cobertura frente a posibles movimientos cambiarios. En ese contexto, el Gobierno apuesta al superávit fiscal para afrontar los vencimientos previstos durante 2026 y 2027 sin depender de nuevas emisiones de deuda externa.

El petróleo también aparece entre los factores bajo la lupa

Otro de los elementos que observa el mercado es la caída internacional del precio del petróleo, que descendió hasta mínimos de tres meses. Si bien un valor más bajo puede colaborar con algunos costos energéticos y moderar presiones inflacionarias, también reduce los ingresos proyectados por las exportaciones de hidrocarburos, un sector que ganó relevancia dentro de la generación de dólares de la economía argentina.

Ese escenario adquiere especial importancia por el crecimiento de Vaca Muerta, que actualmente explica alrededor del 70% de la producción nacional de hidrocarburos y se convirtió en una pieza central del superávit comercial. Una baja prolongada de los precios internacionales podría limitar parte de ese ingreso de divisas, mientras los mercados siguen atentos a la evolución de los bonos y del riesgo país para determinar si los 1.072 puntos fueron un máximo transitorio o si el indicador se mantendrá por encima de la barrera de los 1.000.