Caputo explicó por qué no llegaron los "mejores 18 meses" y apuntó al temor por el regreso del kirchnerismo

El ministro de Economía, Luis Caputo , explicó este lunes por qué todavía no se concretó el escenario que había anticipado en abril, cuando aseguró que Argentina estaba entrando en “los mejores 18 meses de las últimas décadas”. Según sostuvo, hubo dos factores que alteraron aquella proyección: un shock internacional más fuerte y prolongado de lo previsto y el temor de inversores ante un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

Luis Caputo destacó que la inflación de octubre fue la más baja en 15 meses

En declaraciones a Radio Mitre , el funcionario admitió que esperaba un mayor crecimiento para 2026 y reconoció que el contexto terminó siendo más adverso que el contemplado originalmente. Entre los elementos externos mencionó la fuerte suba del petróleo y el incremento de las tasas internacionales, dos variables que, según su análisis, también afectaron a otras economías de la región.

Caputo aseguró que el impacto no fue exclusivo de Argentina y señaló que países como Chile y Uruguay también terminarían creciendo menos de lo proyectado. Sin embargo, al analizar el escenario local agregó un componente político que, a su criterio, está frenando inversiones y manteniendo elevado el riesgo país.

El ministro afirmó que lo sorprendieron tanto la duración como la intensidad del escenario internacional. En particular, señaló que el precio del petróleo prácticamente se duplicó por el conflicto en Medio Oriente y que las tasas internacionales alcanzaron niveles que no se observaban desde hacía años.

Ese escenario, sostuvo, terminó reduciendo las perspectivas de crecimiento que el equipo económico manejaba a comienzos de año. Caputo había realizado su pronóstico el 14 de abril , durante un encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, cuando anticipó una etapa de recuperación de la actividad acompañada por una desaceleración de la inflación.

Siete meses después, el funcionario reconoció que la expansión fue menor a la esperada. “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”, admitió al explicar que las condiciones internacionales modificaron parte de las previsiones que tenía el Palacio de Hacienda.

El factor interno: el temor a un regreso del kirchnerismo

Caputo puso luego el foco sobre la situación política argentina. Según sostuvo, existe entre empresarios e inversores un temor ante la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al Gobierno en 2027, algo que —de acuerdo con su interpretación— ya estaría condicionando decisiones económicas.

Como ejemplo, mencionó que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) tiene unos $100.000 millones en créditos aprobados para empresas que todavía no fueron tomados. El ministro atribuyó esa decisión empresarial a la incertidumbre sobre el escenario político posterior a las próximas elecciones presidenciales.

También vinculó ese comportamiento con el nivel del riesgo país, que pasó de alrededor de 400 puntos a valores cercanos a los 950, y con las tasas que el mercado asigna a los vencimientos posteriores al proceso electoral. Según afirmó, las tasas implícitas entre compromisos de 2027 y aquellos posteriores a las elecciones de 2028 se encuentran cerca del 30%.

Caputo aclaró que, desde su perspectiva, ese temor está sobredimensionado, pero señaló que para el funcionamiento del mercado resulta más importante lo que efectivamente perciben inversores y empresas que su propia evaluación política.

Caputo aseguró que Milei ganará en primera vuelta en 2027

En medio de ese diagnóstico, el ministro también se metió de lleno en el escenario electoral y realizó un fuerte pronóstico sobre las presidenciales del próximo año. Según Caputo, Javier Milei conseguirá la reelección en primera vuelta, independientemente del nivel de crecimiento que alcance la economía.

“El kirchnerismo ya no es alternativa o refugio, si la gente se asusta vota a Milei, si la economía crece también”, sostuvo. Luego fue todavía más categórico al afirmar: “Para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”.

Caputo rechazó además la comparación con el escenario que atravesó Mauricio Macri en 2019 y argumentó que actualmente existe una percepción diferente sobre los modelos económicos en disputa. Para el funcionario, las elecciones de 2027 serán una definición sobre la continuidad o modificación del rumbo adoptado por el actual Gobierno.

Qué dijo Caputo sobre el dólar en 2027

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el dólar. Caputo volvió a descartar que el año electoral vaya a provocar una fuerte volatilidad cambiaria y aseguró que la economía llegará a 2027 con fundamentos más sólidos.

“Vamos a estar entrando en un 2027 en términos económicos más sólido que en muchísimas épocas”, sostuvo. Para respaldar esa expectativa mencionó el superávit fiscal, una mayor demanda de pesos, el programa financiero para el próximo año y la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

El ministro utilizó también la evolución reciente del riesgo país como argumento. Según explicó, pese a que el indicador pasó de unos 400 a cerca de 950 puntos, el dólar no acompañó esa escalada y el Banco Central continuó comprando divisas, algo que atribuyó a la fortaleza del programa económico.

Caputo proyectó además un superávit comercial cercano a los US$30.000 millones para 2027 y anticipó un crecimiento de las inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese contexto, volvió a sostener que espera un año “mucho más calmo” de lo que pronostican algunos analistas.

La frase de abril y un escenario que no llegó como esperaba el Gobierno

La explicación llegó siete meses después de aquella declaración de abril. En ese momento, Caputo había anticipado que comenzaba un período de 18 meses especialmente favorables para la economía argentina, apoyado en la desaceleración inflacionaria y una recuperación más marcada de la actividad.

Desde entonces, el escenario mostró resultados diferentes a los proyectados inicialmente. El propio ministro reconoció ahora que la economía terminó creciendo menos de lo que esperaba el Gobierno, aunque defendió el rumbo adoptado y señaló que durante agosto y septiembre comenzaron a observarse señales de recuperación.

Caputo también destacó la evolución de la inflación núcleo y aseguró que espera cerrar 2026 con un índice anual inferior al registrado durante 2025. El dato más reciente mostró una inflación general del 2,2% en octubre, mientras que la medición núcleo se ubicó en 1,5%.

El Palacio de Hacienda seguirá ahora con atención la evolución de la actividad, el riesgo país y el mercado cambiario durante los últimos meses del año, mientras el calendario político de 2027 comienza a ganar peso en las decisiones de empresas e inversores.