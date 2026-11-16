Elisa Carrió criticó el lenguaje de Milei y ve ambición de poder en Bullrich

Elisa Carrió criticó el estilo comunicacional de Javier Milei y descartó un apoyo electoral a La Libertad Avanza, distanciándose de Patricia Bullrich.

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Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, volvió a manifestar su desacuerdo con el estilo comunicacional del presidente Javier Milei, al que calificó de peor que la violencia física. La dirigente expresó su preocupación por la caída de civilización que, a su entender, representa el actual gobierno.

En una entrevista radial, Carrió también se refirió a las diferencias internas que atraviesan a La Libertad Avanza, especialmente entre la Casa Rosada y la senadora Patricia Bullrich. Si bien reconoció las cualidades personales de Bullrich, la definió como una buena persona que busca el poder.

La exdiputada detalló que, si bien le tiene aprecio a Bullrich, no la acompañaría electoralmente bajo la órbita de La Libertad Avanza, ya que no tengo ambición de poder, tengo ambición de vida. Añadió que la senadora es así y lo fue siempre, recordando episodios pasados donde coincidieron políticamente.

El lenguaje de Elisa Carrió sobre la violencia presidencial Carrió hizo hincapié en el impacto del lenguaje empleado por el Presidente, señalando que la violencia de la palabra puede ser más perjudicial que la violencia física. Aseguró que tanto Javier como Karina Milei son lo mismo en su accionar.

Diferencias con Patricia Bullrich y futuro político La dirigente también descartó tajantemente la posibilidad de regresar a la actividad política de la mano de Mauricio Macri, aunque dejó abierta la puerta a participar de espacios que busquen unir y construir consensos para el futuro de Argentina. En este sentido, criticó la toma y daca que percibe en la política actual, expresando su decepción.