    • 14 de noviembre de 2026 - 09:03

    Con fuerte impulso político, el Partido Libertario de San Juan comunico la aprobación judicial de su nueva Carta Orgánica

    El Juzgado Federal con Competencia Electoral N° 1 homologó el nuevo estatuto impulsado por la referente Dra. Yolanda Agüero. La normativa, ya vigente, limita las reelecciones, exige idoneidad técnica a los candidatos y moderniza la estructura partidaria en toda la provincia.

    ASSSSSSD
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras meses de reorganización territorial e institucional, el Partido Libertario de San Juan logró la aprobación judicial definitiva de la reforma integral de su Carta Orgánica. El fallo otorga plena validez legal a un estatuto moderno, diseñado para profesionalizar la actividad política, garantizar la renovación democrática y asegurar la transparencia financiera.

    Leé además

    la libertad avanza inauguro una nueva sede en san juan y quedo a un paso de completar su expansion territorial

    La Libertad Avanza inauguró una nueva sede en San Juan y quedó a un paso de completar su expansión territorial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    arranca la cuarta etapa para entrar a la justicia sanjuanina: 100 preguntas en 75 minutos y 71 aciertos para seguir en carrera

    Arranca la cuarta etapa para entrar a la Justicia sanjuanina: 100 preguntas en 75 minutos y 71 aciertos para seguir en carrera

    Por Redacción Diario de Cuyo

    "Nos propusimos pasar a la acción concreta para darle al “Partido Libertario” una estructura seria de carácter ético y verdaderamente comprometido con el bienestar de cada familia sanjuanina. Con esta aprobación demostramos que trabajamos con seriedad y vocación de servicio y que no improvisamos: fijamos reglas claras para evitar perpetuidades. Y exigimos máxima idoneidad a quienes aspiren a representarnos y aseguramos una transparencia absoluta para honrar la confianza de la sociedad", destacó la Dra. Yolanda Agüero, principal referente del espacio libertario e integrante de la Comisión de Reforma junto a Saúl Gonzalo Caballero Pastén, Gastón Ferrero, Horacio Schoenfeld y Nancy Bárbara Illanes Chaves.

    Los 6 ejes clave de la reforma y su impacto:

    Alternancia política y estabilidad técnica: Limita al Presidente y a los miembros de la Asamblea a mandatos de cuatro años con una sola reelección consecutiva, permitiendo la continuidad de los cuadros técnicos del Consejo Directivo. Evitando la perpetuidad de los dirigentes en el poder, pero asegurando eficiencia y continuidad en la gestión diaria.

    Idoneidad comprobada y control patrimonial: Exige a los postulantes presentar su declaración patrimonial y aprobar evaluaciones ante la Escuela de Capacitación del Partido, sin pedir título universitario. Garantiza candidatos preparados bajo la premisa de que "legislar sin competencia viola derechos", respetando la igualdad de acceso de la Constitución Nacional.

    Asamblea federal y digital: Establece la elección de asambleístas por voto directo de los afiliados y valida la asistencia virtual a las reuniones. Democratiza el partido e integra a los dirigentes de los departamentos alejados, eliminando las barreras de distancia.

    Conducción ejecutiva y control de gestión: Otorga al Consejo Directivo facultades precisas para cerrar alianzas electorales y administrar los canales digitales oficiales. Agiliza las decisiones estratégicas y asegura que los funcionarios electos mantengan la línea partidaria.

    Ética y garantías para el afiliado: Crea un código de conducta que protege la cohesión interna frente a deslealtades, pero asegura justicia rápida y derecho de defensa para todos los afiliados.

    Financiamiento limpio y autónomo: Garantiza recursos propios y transparentes para sostener la actividad política sin depender de fondos externos irregulares.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

     Milei y Alliana acordaron mantener un encuentro próximamente en Buenos Aires o Asunción para avanzar en la agenda bilateral.

    Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay en medio de la crisis y expresó su apoyo: "Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Luis Caputo citó al FMI para relativizar la volatilidad financiera y respaldar el rumbo económico.

    Caputo citó al FMI para explicar la volatilidad financiera y defender el rumbo económico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Escalada en el conflicto del transporte: la Justicia sanjuanina intimó a la UTA con multas millonarias por cada día de paro

    Escalada en el conflicto del transporte: la Justicia sanjuanina intimó a la UTA con multas millonarias por cada día de paro

    Cristina y Máximo Kirchner siguen la audiencia por Zoom mientras el Tribunal Oral Federal N°5 escucha el requerimiento de la UIF sobre Los Sauces.

    Hotesur-Los Sauces, EN VIVO: la acusación habló de alquileres con sobreprecios de hasta 150% a los Kirchner

    Por Redacción Diario de Cuyo