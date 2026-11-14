Con fuerte impulso político, el Partido Libertario de San Juan comunico la aprobación judicial de su nueva Carta Orgánica

El Juzgado Federal con Competencia Electoral N° 1 homologó el nuevo estatuto impulsado por la referente Dra. Yolanda Agüero. La normativa, ya vigente, limita las reelecciones, exige idoneidad técnica a los candidatos y moderniza la estructura partidaria en toda la provincia.

Tras meses de reorganización territorial e institucional, el Partido Libertario de San Juan logró la aprobación judicial definitiva de la reforma integral de su Carta Orgánica. El fallo otorga plena validez legal a un estatuto moderno, diseñado para profesionalizar la actividad política, garantizar la renovación democrática y asegurar la transparencia financiera.

"Nos propusimos pasar a la acción concreta para darle al “Partido Libertario” una estructura seria de carácter ético y verdaderamente comprometido con el bienestar de cada familia sanjuanina. Con esta aprobación demostramos que trabajamos con seriedad y vocación de servicio y que no improvisamos: fijamos reglas claras para evitar perpetuidades. Y exigimos máxima idoneidad a quienes aspiren a representarnos y aseguramos una transparencia absoluta para honrar la confianza de la sociedad", destacó la Dra. Yolanda Agüero, principal referente del espacio libertario e integrante de la Comisión de Reforma junto a Saúl Gonzalo Caballero Pastén, Gastón Ferrero, Horacio Schoenfeld y Nancy Bárbara Illanes Chaves.

Los 6 ejes clave de la reforma y su impacto: Alternancia política y estabilidad técnica: Limita al Presidente y a los miembros de la Asamblea a mandatos de cuatro años con una sola reelección consecutiva, permitiendo la continuidad de los cuadros técnicos del Consejo Directivo. Evitando la perpetuidad de los dirigentes en el poder, pero asegurando eficiencia y continuidad en la gestión diaria.

Idoneidad comprobada y control patrimonial: Exige a los postulantes presentar su declaración patrimonial y aprobar evaluaciones ante la Escuela de Capacitación del Partido, sin pedir título universitario. Garantiza candidatos preparados bajo la premisa de que "legislar sin competencia viola derechos", respetando la igualdad de acceso de la Constitución Nacional.

Asamblea federal y digital: Establece la elección de asambleístas por voto directo de los afiliados y valida la asistencia virtual a las reuniones. Democratiza el partido e integra a los dirigentes de los departamentos alejados, eliminando las barreras de distancia.