    • 13 de noviembre de 2026 - 13:18

    Caputo citó al FMI para explicar la volatilidad financiera y defender el rumbo económico

    El ministro Luis Caputo utilizó declaraciones del FMI para relativizar la volatilidad financiera y respaldar las políticas económicas actuales ante el aumento del riesgo país.

    Luis Caputo citó al FMI para relativizar la volatilidad financiera y respaldar el rumbo económico.
    Luis Caputo citó al FMI para relativizar la volatilidad financiera y respaldar el rumbo económico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó las declaraciones de la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, para relativizar la volatilidad financiera en la Argentina y respaldar las políticas económicas actuales. El funcionario compartió en su cuenta de X la visión del organismo sobre los recientes movimientos de los mercados.

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    Según la interpretación de Kozack, las fluctuaciones responden a una combinación de factores globales, regionales y domésticos, y recomendó no dar excesiva importancia a los movimientos de corto plazo. Caputo coincidió con esta perspectiva, enfocándose en la mejora de los fundamentos económicos del país.

    Este pronunciamiento del ministro se da en una semana financiera marcada por un riesgo país que se mantiene por encima de los 800 puntos, a pesar de que el Indec confirmó un repunte inflacionario en octubre del 2,2%. La situación generó dudas sobre el programa financiero oficial y elevó las tasas de interés para la toma de deuda.

    FMI recomienda mantener el rumbo y sumar reservas

    En medio de la creciente volatilidad, el FMI reiteró su recomendación al Gobierno de Javier Milei de mantener la dirección de las políticas económicas y continuar acrecentando las reservas internacionales. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de la economía argentina ante posibles shocks.

    La vocera del organismo destacó los logros del Gobierno en disciplina fiscal, evidenciados por el paso de un déficit a un superávit. Además, resaltó el fortalecimiento de la posición externa a través de la acumulación de reservas, que ya superaron las metas establecidas en el programa acordado.

    Próxima revisión del acuerdo con el organismo

    El Gobierno argentino aguarda la aprobación formal de la tercera revisión del acuerdo con el FMI, que habilitará un desembolso de 900 millones de dólares. El directorio del organismo multilateral tratará el tema a principios de diciembre, aunque aún no se ha confirmado una fecha específica para la reunión.

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