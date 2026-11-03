Caputo anunció que suspenderá los embargos a las pymes hasta mayo de 2027

El Gobierno nacional anunció la suspensión de los embargos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) hasta mayo de 2027. La medida fue comunicada este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo , durante la apertura de la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde también planteó una serie de iniciativas para aliviar la situación financiera del sector productivo.

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“Esto no es un plan platita, es darle una solución a un problema heredado para alivianar el costo financiero”, afirmó el funcionario ante empresarios. En el mismo encuentro, buscó transmitir confianza sobre la situación económica y sostuvo: “Hoy hay dólares y mañana habrá más”.

La conferencia se desarrolla en el Golden Center y reúne a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y representantes de distintos sectores productivos. La agenda de esta edición está centrada en la competitividad, la articulación entre industria, agro, minería, energía y servicios basados en el conocimiento.

El anuncio de Caputo se produjo en un contexto de preocupación por el desempeño de la actividad industrial. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA), la producción manufacturera cayó 0,2% en septiembre respecto de agosto y retrocedió 3,4% en la comparación interanual.

Con esos resultados, el sector acumuló una contracción del 2,8% durante los primeros nueve meses de 2026, frente al mismo período del año anterior. Además, la actividad permanece un 11% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023.

El relevamiento mostró un comportamiento dispar entre las distintas ramas manufactureras. La debilidad de la demanda interna y el menor dinamismo de sectores vinculados con la construcción y los bienes durables continúan entre los factores que condicionan la recuperación.

En la construcción, las ventas de insumos relevadas por el Índice Construya disminuyeron 1% mensual en septiembre, mientras que los despachos de cemento crecieron 14%, impulsados principalmente por las entregas a granel y la demanda de obras de mayor escala. Sin embargo, ambos indicadores mantienen números negativos en el acumulado anual: las ventas de insumos bajaron 1,5% y los despachos de cemento, 3%, respecto de 2025.

La industria metalmecánica registró una mejora mensual del 2,5%, aunque acumula una caída interanual del 5% y permanece 18% por debajo de los niveles de 2022. En tanto, la producción de acero retrocedió 4% frente a agosto, mientras que la de aluminio primario avanzó 4%.

El sector automotor también mostró dificultades. Si bien la fabricación de vehículos creció 1% mensual en septiembre, se ubicó en el nivel más bajo para ese mes de los últimos seis años. En lo que va de 2026, la producción cayó 17% interanual y se encuentra un 20% por debajo de los registros de 2022.

En alimentos y bebidas, el panorama fue heterogéneo. Durante septiembre aumentaron la producción de bebidas (8,5%), la faena vacuna (3,3%), la faena porcina (1,9%) y la producción láctea (0,4%). Por el contrario, la molienda de oleaginosas registró una caída mensual del 5%.

Los indicadores reflejan las dificultades que atraviesa buena parte del entramado industrial, en un escenario en el que el Gobierno busca ofrecer alivio financiero a las empresas y avanzar en cambios tributarios y regulatorios para mejorar las condiciones de producción.