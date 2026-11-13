Hotesur-Los Sauces, EN VIVO: la acusación habló de alquileres con sobreprecios de hasta 150% a los Kirchner

El juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces se reanudó este viernes 13 de noviembre desde las 10 en los tribunales de Comodoro Py , con la lectura del tramo final de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en su rol de querellante respecto del expediente Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner.

Hotesur-Los Sauces: la UIF acusó a Cristina Kirchner de dirigir una estructura para "apoderarse" de fondos públicos

El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal N°5 , integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Los jueces, la fiscalía, la querella y los abogados defensores participan presencialmente desde la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py, mientras los acusados siguen la jornada de forma virtual a través de Zoom.

La audiencia de este viernes está centrada en las acusaciones vinculadas con Los Sauces y las operaciones realizadas con empresarios que mantenían negocios con el Estado. En uno de los puntos más fuertes expuestos durante la jornada, la UIF sostuvo que existieron contratos de alquiler con valores entre 100% y 150% superiores a los de mercado . Se trata de la hipótesis de la querella, que deberá ser discutida por las defensas durante el juicio.

Uno de los tramos abordados este viernes estuvo relacionado con operaciones realizadas con empresas vinculadas a Cristóbal López y Fabián De Sousa , integrantes del Grupo Indalo.

La UIF sostuvo que existieron dos mecanismos que consideró injustificados. Uno estuvo vinculado con el alquiler de amenities y espacios comunes de un departamento en el complejo Madero Center que, según la acusación, ya estaban comprendidos dentro del uso de la propiedad.

El segundo caso involucró un dúplex del mismo complejo. En 2012, Máximo Kirchner, en representación de Los Sauces, celebró un contrato con M&S, representada por De Sousa, por una propiedad ubicada en los pisos 8 y 9 durante un período de tres años.

Según lo expuesto por la querella, los montos pagados no coincidían con los valores de mercado y presentaban un sobreprecio de entre 100% y 150%. Para la UIF, esas locaciones habrían funcionado como una vía para transferir fondos hacia Los Sauces bajo la apariencia de contratos inmobiliarios.

Más de $11 millones facturados a empresas del Grupo Indalo

Durante la lectura también se indicó que compañías relacionadas con López y De Sousa celebraron diferentes contratos de alquiler con la inmobiliaria de la familia Kirchner.

La acusación sostuvo que Los Sauces facturó $11.484.853 más IVA entre mayo de 2009 y marzo de 2016 a sociedades relacionadas con los empresarios.

En medio de la lectura hubo incluso una interrupción del presidente del Tribunal, José Michilini, cuando advirtió que Fabián De Sousa no aparecía frente a la cámara de Zoom. Una vez que el empresario volvió a ser visible en la conexión, la audiencia continuó.

Cristina y Máximo Kirchner siguen el juicio por Zoom

Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y los restantes acusados siguen esta etapa del debate de manera virtual. La expresidenta participa desde su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

El juicio unificado por Hotesur y Los Sauces tiene también entre los acusados a Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y otras personas. La acusación sostiene que las sociedades de la familia Kirchner habrían sido utilizadas para recibir fondos provenientes de empresarios vinculados a contratos y concesiones estatales; las responsabilidades penales deberán determinarse a lo largo del debate oral.

La jornada de este viernes continúa con la lectura del tramo final del requerimiento de la UIF correspondiente a Los Sauces, antes de que el juicio avance hacia las siguientes etapas del proceso.