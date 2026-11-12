Raúl García es el nuevo presidente de ATAP tras la salida de Salvá y ahora negociará con la UTA la pelea salarial

La Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) tiene nuevo presidente. Raúl García, presidente de Transporte de Pasajeros El Triunfo S.A., confirmó este jueves a DIARIO DE CUYO que quedó al frente de la cámara empresaria, luego de la salida de Ricardo Salvá. El recambio de autoridades se produjo en medio de uno de los momentos de mayor tensión del conflicto salarial que enfrenta a las concesionarias con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

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La llegada de García tiene, además, una particularidad dentro del mapa empresario del transporte sanjuanino. Tanto el flamante titular de ATAP como su antecesor tienen vínculos con El Triunfo. García preside la sociedad y Salvá también figura en su directorio como director titular. Por eso, el cambio de conducción de la cámara empresaria se da entre dos dirigentes que comparten vínculos dentro de una misma compañía del sistema de transporte.

La novedad llega en una semana decisiva para el servicio público de pasajeros en San Juan. Después de varios encuentros sin resultados concretos, el sindicato resolvió dejar de concentrar las negociaciones en la representación colectiva de ATAP y avanzar directamente con cada una de las empresas que prestan el servicio. El objetivo es conseguir el pago de las diferencias salariales que los trabajadores reclaman desde hace meses.

El lunes 16 de noviembre aparece como la fecha límite. La UTA pretende que las compañías regularicen las deudas pendientes y advirtió que, si no hay respuestas satisfactorias, analizará medidas de fuerza junto con los cuerpos de delegados de cada concesionaria.

La salida de Salvá se conoció este jueves y, hasta entonces, se manejaba como una decisión que el empresario había comunicado verbalmente a sus pares. La confirmación de García a este diario terminó de despejar la incógnita sobre quién quedaría al frente de la entidad.

El cambio se produce, además, en un contexto de diferencias entre los propios empresarios, que no consiguieron consensuar una propuesta común para responder al reclamo sindical. Esa falta de unidad fue uno de los factores que llevó a la UTA a modificar su estrategia y negociar directamente con cada compañía.

El conflicto salarial tuvo uno de sus capítulos más fuertes el 7 de octubre, cuando una retención de servicios y un paro de 48 horas afectaron la circulación de colectivos en San Juan. En aquella oportunidad, Salvá defendió la posición empresaria y sostuvo que las concesionarias no estaban en condiciones de afrontar los incrementos reclamados por los choferes.

El titular saliente de ATAP apuntó entonces al desfasaje entre los costos operativos y los ingresos del sistema. También cuestionó los tiempos de las compensaciones estatales y reclamó la conformación de una mesa técnica con participación del Gobierno provincial.

En ese contexto, desde ATAP también habían reclamado una reestructuración del esquema de subsidios que aporta el Gobierno provincial. Los empresarios sostenían que el mecanismo vigente no alcanzaba para cubrir los costos de funcionamiento del sistema y afrontar los compromisos salariales, por lo que planteaban la necesidad de revisar la distribución de los recursos estatales. El planteo formó parte de la discusión que Salvá había impulsado durante su gestión al frente de la cámara.

El 15 de octubre, las partes alcanzaron un entendimiento parcial que permitió destrabar aquella protesta. Los empresarios se comprometieron a pagar una suma extraordinaria de $60.000 y avanzaron con el reconocimiento del incremento salarial del 10,5%. Sin embargo, quedaron pendientes las diferencias correspondientes a mayo, junio, julio y agosto.

Ese punto volvió a tensar la relación durante noviembre. El gremio declaró el estado de alerta y asamblea permanente y, tras una nueva reunión con los empresarios, resolvió establecer un plazo para que cada concesionaria presente una respuesta.