Empezó la carrera por dos cargos de fiscal de primera instancia en San Juan para las vacantes que dejaron Mallea y Achem

El Consejo de la Magistratura de San Juan dio a conocer el cronograma del concurso destinado a cubrir dos cargos de fiscal de primera instancia, una convocatoria que abrirá su período de inscripción el próximo lunes 30 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre de 2026.

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Según lo informado por el organismo, las personas interesadas deberán completar la inscripción de manera virtual, a través de un enlace que estará habilitado en la página web institucional del Poder Judicial. Los dos cargos se liberaron con la muerte de Roberto Mallea y con el ascenso de Ignacio Achem.

Para formalizar la postulación, los aspirantes tendrán que completar el formulario correspondiente y adjuntar un único archivo PDF que contenga tres documentos: el currículum vitae con fotografía tipo carnet, el diploma del título de abogado y el certificado de matrícula del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan.

Una vez cumplida esa instancia, los legajos en soporte papel con los antecedentes respaldatorios del currículum presentado quedarán en poder de cada postulante y podrán ser requeridos posteriormente por el Consejo de la Magistratura.

El cronograma también contempla una instancia para completar información o subsanar posibles errores u omisiones en la documentación presentada. Ese período se desarrollará los días 9, 10 y 11 de diciembre.

Posteriormente, el plazo para efectuar impugnaciones estará abierto los días 14, 15 y 16 de diciembre.

La convocatoria corresponde al expediente N° 2163, caratulado «Corte de Justicia Comunica Dos (2) Cargos Vacantes de Fiscal de Primera Instancia».

El Consejo de la Magistratura está presidido por el doctor Juan José Victoria, en representación de la Corte de Justicia. Lo integran, además, el doctor Raúl Acosta y la abogada Valeria Torres, por el Foro de Abogados; la ministra de Gobierno, doctora Laura Palma, por el Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, en representación del Poder Legislativo.