Consejo de la Magistratura: el peronismo busca ordenar la tropa para la alianza y Abogacía Activa sale a captar jóvenes abogados

La cuenta regresiva para las elecciones del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de San Juan empezó a activar distintas estrategias dentro del Foro de Abogados. Aunque todavía no están definidos los candidatos, los movimientos políticos ya permiten advertir cómo se preparan los principales espacios para una disputa que tiene mucho más en juego que la renovación de dos representaciones institucionales.

Un expresidente del Foro suena como asesor de una consejera de la Magistratura de la Nación y puede tener impacto en San Juan

En particular, los dos lugares que corresponden a los abogados en el Consejo de la Magistratura son claves para la confección de las ternas de jueces, fiscales y asesores que luego deben ser consideradas por la Cámara de Diputados. En otras palabras, se trata de una elección que incide directamente en el diseño de la Justicia sanjuanina.

Uno de los movimientos que empezó a tomar forma es el del peronismo y sus aliados. Después de que se conociera la alianza entre Abogacía Transformadora, el espacio que conduce Marcelo Álvarez, y los sectores independientes vinculados al expresidente del Foro Marcelo Arancibia, además de matriculados cercanos al exintendente capitalino Emilio Baistrocchi, hubo un primer ruido dentro del justicialismo.

La confluencia no pasó inadvertida y despertó cierto malestar entre dirigentes y abogados peronistas, que debieron procesar una sociedad política que no necesariamente estaba en los planes originales de todos. Principalmente porque no era imaginable una alianza entre los abogados del PJ con Arancibia, que llevó a la Justicia al senador Sergio Uñac y al diputado nacional Cristian Andino.

Sin embargo, con el correr de los días, comenzó a imponerse otra lectura: la necesidad de construir un scrum opositor para enfrentar al oficialismo del Foro, que conduce José Salinas desde 2025. La idea de cerrar filas detrás de una propuesta común aparece como el argumento para dejar en segundo plano las diferencias iniciales y evitar que la dispersión termine favoreciendo a la conducción actual. Supuestamente tiene la venía de "los de arriba". En otras palabras, del propio Uñac.

En ese esquema, uno de los encargados de activar la convocatoria es Alejandro Ruffa, exdirector de Servicios Fúnebres de la Municipalidad de la Capital y actualmente vinculado al equipo de Carlos Munisaga en Rawson. El dirigente hizo circular una invitación por WhatsApp para reunir a "colegas y amigos" hoy jueves 5 de noviembre, a las 20, en el Sindicato de Telefónicos, ubicado en Laprida 461 Este.

El mensaje plantea la necesidad de compartir un encuentro para conversar, intercambiar ideas y fortalecer vínculos profesionales, además de pensar en los desafíos que tienen por delante. Aunque la convocatoria tiene un tono de reunión entre colegas, se produce en un momento en el que el armado opositor necesita consolidar su unidad y ordenar a sus distintos componentes de cara a las urnas.

En ese frente, uno de los nombres que suena para competir es el de Sofía Lloveras, exvicepresidenta del Foro de Abogados y una figura con recorrido en la institución. Su eventual postulación aparece como una posibilidad dentro del espacio peronista y sus aliados, aunque todavía no hay definiciones oficiales.

En la vereda de enfrente, Abogacía Activa muestra otro tipo de movimiento. La agrupación que llegó a la conducción del Foro con el respaldo de sectores del PRO, Producción y Trabajo y el bloquismo de Wbaldino Acosta está desplegando una intensa actividad en redes sociales, con publicaciones destinadas a presentar su identidad y convocar a nuevos integrantes.

Uno de los principales objetivos parece ser la incorporación de abogados jóvenes, especialmente de aquellos que comienzan a participar de la vida institucional del Foro. La publicación más reciente de la agrupación plantea una invitación abierta a los matriculados y busca instalar la idea de una representación profesional cercana, independiente y comprometida.

En su presentación, Abogacía Activa sostiene que nació de una convicción compartida sobre la necesidad de una representación cercana e independiente. También afirma que desde 2023 asumió el desafío de escuchar, acompañar y participar en los temas que involucran a la profesión. Se define como un espacio de abogados "independientes y republicanos", con eje en la defensa de las instituciones, el ejercicio profesional.

"Porque representar también significa escuchar, involucrarse y construir juntos», expresa la publicación, que cierra con una invitación directa: «Y también hay un lugar para vos", escribieron en la cuenta oficial.

El espacio busca ampliar su base de participación y acercarse a una generación de matriculados que puede resultar importante en una elección en la que la movilización y la capacidad de reunir votos serán determinantes.

Por el lado del oficialismo también empieza a circular un nombre. El expresidente del Foro Franco Montes aparece entre los posibles candidatos para representar al sector en la contienda del 25 de noviembre. Al igual que ocurre con Lloveras, se trata por ahora de una posibilidad que todavía debe atravesar las conversaciones internas.

La elección renovará las representaciones de la abogacía en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, la atención política está puesta principalmente en la Magistratura. Los dos lugares que ocupan los abogados en ese organismo tienen una incidencia directa en la selección de quienes aspiran a ocupar cargos judiciales.

El Consejo participa en la elaboración de las ternas que luego llegan a la Cámara de Diputados, donde se define la designación de magistrados. Por eso, la disputa no se limita a quién conduce el Foro ni a qué agrupación logra imponerse entre los matriculados. Lo que se discute es quién tendrá voz en una instancia decisiva para la conformación futura del Poder Judicial sanjuanino.