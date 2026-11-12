Nueva encuesta de presidentes latinoamericanos: Milei subió dos puestos, Sheinbaum lidera y Peña fue el que más cayó

Una nueva encuesta regional volvió a medir la imagen de 18 presidentes latinoamericanos y dejó varios movimientos fuertes en noviembre. Claudia Sheinbaum se mantuvo al frente del ranking con 69,8% de valoración positiva, Javier Milei avanzó dos posiciones hasta el puesto 12° y Santiago Peña protagonizó la caída más pronunciada del mes.

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El relevamiento fue elaborado por CB Global Data entre el 4 y el 9 de noviembre en 18 países y abarcó a 51.350 personas mayores de 18 años. La clasificación compara la imagen que cada mandatario tiene dentro de su propio país, por lo que no se trata de una votación conjunta de ciudadanos de toda América Latina.

Entre los principales datos aparece la recuperación de Milei, que pasó del puesto 14° al 12° y elevó su imagen positiva de 36,1% a 37,4% . Sin embargo, la mejora todavía no le alcanza para ingresar entre los diez primeros del ranking regional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , encabezó nuevamente la clasificación con 69,8% de imagen positiva , apenas tres décimas por encima de Nayib Bukele, de El Salvador, que alcanzó 69,5%. La mexicana se mantiene así por tercer mes consecutivo en el primer lugar.

El tercer puesto fue para Laura Fernández , de Costa Rica, con 52,3%, seguida por Luis Abinader, de República Dominicana, con 51,2%. En quinto lugar apareció Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 50,4%.

Lula fue además el mandatario que registró la mayor mejora del mes: su imagen positiva subió 5,1 puntos porcentuales respecto de octubre, cuando se encontraba en 45,3%.

Cómo quedó Milei

Javier Milei terminó noviembre en el puesto 12 de 18, con una imagen positiva de 37,4%, una valoración negativa de 57,7% y un 4,9% de personas que no respondieron o dijeron no tener una opinión formada.

Respecto de octubre, el Presidente argentino sumó 1,3 puntos porcentuales de imagen favorable y avanzó dos lugares en la tabla. En la medición anterior ocupaba la posición 14°, mientras que ahora tiene a seis mandatarios por debajo.

Inmediatamente por encima aparece Yamandú Orsi, de Uruguay, con 38,6%, mientras que el décimo lugar pertenece a Rodrigo Paz, de Bolivia, con 40,2%. Así, Milei mejoró su ubicación, pero todavía permanece fuera del grupo de los diez presidentes con mayor valoración positiva.

Santiago Peña tuvo la caída más fuerte

El movimiento más pronunciado del mes estuvo en Paraguay. Santiago Peña cayó 18,2 puntos porcentuales, al pasar de 42,9% de imagen positiva en octubre a apenas 24,7% en noviembre. Ese retroceso lo llevó directamente al último puesto del ranking.

También sufrió una baja importante el chileno José Antonio Kast, cuya valoración favorable pasó de 38,8% a 33,5%, una pérdida de 5,3 puntos. Con ese resultado terminó en el puesto 16°, después de encontrarse por encima de Milei en la medición anterior.

Los últimos lugares se completaron con Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 31,4%; Kast, con 33,5%; José Raúl Mulino, de Panamá, con 34,9%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 35,6%; y Daniel Ortega, de Nicaragua, con 36,3%.

El ranking completo

1. Claudia Sheinbaum (México): 69,8%

2. Nayib Bukele (El Salvador): 69,5%

3. Laura Fernández (Costa Rica): 52,3%

4. Luis Abinader (República Dominicana): 51,2%

5. Lula da Silva (Brasil): 50,4%

6. Daniel Noboa (Ecuador): 47,8%

7. Abelardo de la Espriella (Colombia): 46,9%

8. Nasry Asfura (Honduras): 45,7%

9. Keiko Fujimori (Perú): 43,8%

10. Rodrigo Paz (Bolivia): 40,2%

11. Yamandú Orsi (Uruguay): 38,6%

12. Javier Milei (Argentina): 37,4%

13. Daniel Ortega (Nicaragua): 36,3%

14. Delcy Rodríguez (Venezuela): 35,6%

15. José Raúl Mulino (Panamá): 34,9%

16. José Antonio Kast (Chile): 33,5%

17. Bernardo Arévalo (Guatemala): 31,4%

18. Santiago Peña (Paraguay): 24,7%

Cómo se hizo la encuesta

La investigación se realizó mediante cuestionarios digitales a mayores de 18 años entre el 4 y el 9 de noviembre. En total participaron 51.350 personas, con muestras nacionales de entre 1.930 y 3.931 casos y márgenes de error informados de entre 1,6 y 2,2 puntos porcentuales.

En Argentina fueron consultadas 3.079 personas, con un margen de error del 1,8%. El muestreo fue estratificado por distrito y contempló cuotas por género, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica.