    • 3 de noviembre de 2026 - 21:05

    Luis Caputo suspenderá los embargos a las pymes hasta mayo de 2027: "Hoy hay dólares y mañana habrá más"

    En la 32° Conferencia Industrial de la UIA, el ministro de Economía le envió un gesto al sector con medidas de alivio fiscal y defendió que no se trata de un “plan platita” sino de resolver “un problema heredado”.

    Luis Caputo.

    Luis Caputo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno dispuso la suspensión de los embargos a las pymes hasta mayo de 2027, una medida que busca darles margen a las empresas para regularizar su situación financiera. El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, durante un acto de la Unión Industrial Argentina (UIA), en un momento en que la industria acumula nueve meses consecutivos de caída.

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    El ministro de Economía, Luis Caputo.

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    Además de la suspensión de embargos, el funcionario enumeró otras medidas de alivio para el sector: un plan de cuotas para las deudas con Arca, el uso de reintegros para cancelar deudas aduaneras y créditos para la industria automotriz. También adelantó que el Gobierno le propondrá a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la eliminación del impuesto a los sellos.

    “Entendemos que las pymes tienen un problema financiero y tienen un problema con los embargos. Esto no es un plan platita, es darle una solución a un problema heredado para alivianar el costo financiero”, afirmó Caputo.

    En otro tramo de su discurso, el ministro buscó llevar tranquilidad a los empresarios al asegurar que el Gobierno logró “estabilidad y previsibilidad”. “Hoy hay dólares, mañana va a haber más, pasado más y dentro de seis años muchísimos más. Y eso, para ustedes que piensan en invertir en el mediano y largo plazo, es un dato fundamental”, sostuvo.

    La actividad se desarrolla en el Golden Center y reúne a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y referentes de distintos sectores productivos. Participan, además de Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Bajo la premisa de impulsar una industria competitiva, la conferencia pone el foco en la articulación entre industria, agro, minería, energía y servicios basados en el conocimiento.

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