El Gobierno confirmó dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV: cuándo serán

La Casa Rosada transmitirá por todos los medios el discurso en el Palacio Libertad del domingo y la misa en el Monumento a los Españoles del lunes. Mientras tanto, los enviados de la Santa Sede recorren los escenarios y se ajustan los operativos de seguridad.

El discurso de Javier Milei y el papa León XIV será uno de los dos eventos que se transmitirá por cadena nacional. (Foto: AFP/Vatican Media/Mario Tomassetti).

El Gobierno confirmó este martes que realizará dos cadenas nacionales durante la estadía del papa León XIV en la Argentina. La primera será el domingo 8 de noviembre, desde las 19, con las palabras del presidente Javier Milei y del Papa en el Palacio Libertad. La segunda será el lunes 9, con la misa de las 11:30 en el Monumento a los Españoles.

Según explicaron en Casa Rosada, se eligieron esos dos momentos por una razón puntual. En el Palacio Libertad coincidirán todos los representantes de la sociedad civil, incluidos los gobernadores, diputados, senadores, los jueces de la Corte Suprema y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El momento fue elegido por su peso institucional, ya que cerrará con un discurso del Presidente y de León XIV.

La misa en la Ciudad de Buenos Aires, que también contará con la presencia de Milei, será transmitida por todos los medios por tratarse de la celebración principal de la visita. En el Ejecutivo prevén una gran concurrencia, con accesos limitados por razones de seguridad. En ese sentido, el Gobierno evalúa abrir las puertas al público alrededor de la medianoche, con mucha anticipación.

El Gobierno confirmó que realizará dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV. (Foto: Fabio Frustaci/EFE) Para el resto de las actividades del sumo pontífice, el Gobierno garantizó transmisión oficial para que los medios puedan tomar la señal. Las que cuenten con la presencia de Milei serán emitidas por OPRA. Otras, como el encuentro con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, programado para el lunes a las 17:20, estarán a cargo de Cancillería.

En cuanto a la presencia política, Milei participará de la recepción en Aeroparque, del Salón Blanco de la Casa Rosada (que incluye un saludo con el Gabinete y una reunión privada en su despacho), de la misa del lunes y de la despedida en Ezeiza, el miércoles a las 13:30. En las provincias, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la comitiva oficial en Córdoba (martes 10), y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la de Luján (miércoles 11).