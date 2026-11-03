El Gobierno retira del proyecto el cobro de Ganancias a los CEDEAR: "Quedó de un borrador viejo"

Economía confirmó que quitará ese apartado de la Ley de Competitividad Financiera, que había ingresado en Diputados. La medida generó revuelo entre tributaristas y agentes bursátiles.

El Gobierno dio marcha atrás con la propuesta de gravar con el impuesto a las Ganancias las operaciones con CEDEAR y retirará ese apartado del proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que había ingresado en las últimas horas en la Cámara de Diputados.

Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que la disposición “quedó de un borrador viejo” y que “ya se está corrigiendo”. Ante el revuelo entre tributaristas y agentes bursátiles, un asesor clave del ministro Luis Caputo, Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), salió a aclarar la situación en su cuenta oficial de X: “Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar”.

La versión inicial planteaba gravar a quienes invirtieran en certificados que se compran y venden en el mercado argentino, pero que representan acciones u otros activos que cotizan en el exterior. El cambio alcanzaba a los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, en caso de que el Congreso aprobara la reforma. Según el titular de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, el gravamen habría sido del 15%.

Los CEDEAR permiten invertir desde la Argentina en acciones, bonos u otros activos del exterior sin abrir una cuenta fuera del país: se adquieren a través de una sociedad de Bolsa local. Cada certificado representa una parte de un activo que cotiza en otro mercado, por lo que su precio varía según la cotización de ese activo y el valor del dólar financiero.

La redacción que ahora se corregirá proponía reemplazar el inciso u) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El objetivo era impedir que inversores locales accedieran a una exención prevista para valores negociables argentinos mediante instrumentos que, en los hechos, representan inversiones en activos extranjeros. El borrador hablaba de una “fisura” en el sistema y de un “arbitraje regulatorio”, es decir, la posibilidad de obtener una ventaja tributaria por usar un vehículo financiero distinto para invertir en el mismo activo.