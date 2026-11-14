Sábado gris en San Juan: del calor extremo a un marcado descenso, así estará el tiempo este 14 de noviembre

Después de los casi 40°C del viernes, San Juan tendrá este sábado 14 de noviembre una jornada con temperaturas agradables y cielo mayormente nublado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La máxima llegará a los 29°C, mientras que la mínima se ubicará en 22°C, en un día en el que no se esperan lluvias significativas.

Durante la mañana, el termómetro marcará alrededor de 23°C, con viento del sector sur a velocidades de entre 13 y 22 km/h. Para la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una temperatura de 29°C, cielo mayormente nublado y viento del este de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con abundante nubosidad y una temperatura cercana a los 26°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 0 y el 10% durante los tres períodos del día.

El pronóstico extendido anticipa que el domingo la máxima llegará a 30°C, mientras que el lunes se mantendrá en ese mismo valor. A partir del martes comenzará un descenso gradual, con máximas de 29°C el martes, 28°C el miércoles y 20°C el jueves. El viernes, en tanto, se espera una máxima de 21°C.

Pronóstico para este sábado 14 de noviembre Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.