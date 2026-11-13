Todo el detalle del cambio de horario en el comercio sanjuanino desde el lunes 16

Se acerca el verano y las altas temperaturas ya se sienten en San Juan, pese a que primavera atípica que se viene registrando, producto de El Niño. En ese contexto, apuntando a cuidar las ventas y a los trabajadores, es que desde la Federación Económica se informó el cambio de horario para el comercio local, apuntando a distintos rubros.

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El nuevo horario entrará en vigencia el próximo lunes 16 de noviembre, siendo una de las pocas veces en las que se demora tanto la implementación del cambio de hora. Desde la entidad informaron que aplazo se debió a las condiciones climáticas que se vienen registrando en la provincia, donde las altas temperaturas no se hicieron presentes hasta hace unos días.

“Esta adecuación busca acompañar las necesidades de comerciantes y consumidores, teniendo en cuenta las altas temperaturas propias de la temporada” , señalaron desde la Federación Económica en un comunicado.

De esta manera, el nuevo horario que regirá en el comercio es el siguiente:

En la zona del microcentro y alrededores, el horario será de mañana de 9 a 13 horas; y durante la tarde de 17:30 a 22 horas. Se contemplará un margen de 30 minutos para el horario de la tarde, teniendo en cuenta que algunos comercios inician su actividad más tarde, extendiendo también el horario de cierre.

Cabe destacar que, si bien es un horario de referencia, hay comercios que continuarán con sus propuestas de corrido, ya que manejan regímenes particulares.

Locales en el resto de San Juan

Similar a lo que sucede en Capital, de mañana el horario será de 9 a 13 horas. Sin embargo, en la tarde se atrasa la apertura hasta las 18 horas y el cierre se dará a las 22 horas.

Shoppings y centros comerciales

Estos espacios mantendrán su horario de atención de 10 a 22 horas, de corrido, como sucede durante el resto del año.

Locales de respuestos y ferreterías

El rubro en particular definió en su mayoría mantener un horario de atención de corrido de 8 a 18 horas. Sin embargo, la decisión quedará en manos de cada propietario, debido a que hay algunas ferreterías y casas de repuestos que acostumbran a atender en horario partido, adaptándose así a la sugerencia del turno tarde de los comercios de Capital.

Farmacias

Desde el sector acordaron mantener los horarios habituales de atención, sin establecer ninguna modificación para el verano. Esto implica que cada farmacia seguirá operando de la misma manera como lo vienen haciendo.