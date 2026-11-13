    • 13 de noviembre de 2026 - 18:55

    Arrancó la Semana de la Educación Técnica con una gran muestra en el Parque de Mayo

    Con un tradicional corte de cintas, el Ministerio de Educación inauguró este viernes 13 de noviembre la exposición que visibiliza el trabajo de las escuelas técnicas y los centros de formación profesional de la provincia.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Parque de Mayo se convirtió en el epicentro del talento, la innovación y la formación técnica de la provincia con el puntapié inicial de la Semana de la Educación Técnica y la apertura de la Muestra Anual de Capacitación Laboral. Organizado por el Ministerio de Educación de San Juan, a través de la Dirección de Educación Técnica y de Formación Profesional, el evento busca acercar a toda la comunidad el resultado del trabajo que diariamente se realiza en las aulas y talleres.

    Leé además

    MauricioRuarte, docente referente de la especialidad de Refrigeración y AireAcondicionado, también Integrante del Staff de Mantenimiento DIARIO DE CUYO

    San Juan dio inicio a la Semana de la Educación Técnica: formar hoy a los técnicos que necesitará el futuro productivo
    el ipv quito 8 viviendas en san juan por irregularidades y endurece los controles contra la morosidad

    El IPV quitó 8 viviendas en San Juan por irregularidades y endurece los controles contra la morosidad

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La jornada inaugural contó con un emotivo y tradicional corte de cintas, encabezado por autoridades educativas, representantes de distintas instituciones y miembros de la comunidad escolar, quienes dieron el formal inicio a un encuentro pensado para poner en valor la enseñanza práctica.

    Una vidriera para el trabajo de las escuelas técnicas

    La muestra, que abre sus puertas al público en el horario de 18 a 22, constituye una oportunidad clave para visibilizar las propuestas pedagógicas, los proyectos tecnológicos y las capacidades desarrolladas mediante la capacitación en oficios.

    En un escenario socioeconómico donde las demandas laborales y los avances tecnológicos exigen cada vez mayor especialización, la Educación Técnico Profesional reafirma su rol estratégico como motor fundamental para el desarrollo, la inclusión social y el crecimiento productivo de la región.

    Desde la organización destacaron que detrás de cada proyecto presentado conviven el compromiso de los docentes que transmiten sus saberes, el esfuerzo de los estudiantes que aprenden haciendo y la apuesta de comunidades educativas enteras vinculadas directamente con las necesidades reales de la sociedad.

    Conocimiento, producción y futuro

    La Semana de la Educación Técnica no solo funciona como un espacio de exposición, sino también como una plataforma que impulsa vocaciones, jerarquiza los saberes prácticos y abre nuevas oportunidades de inserción laboral para los jóvenes sanjuaninos.

    Bajo la premisa de que los oficios representan mucho más que una salida laboral —consolidándose como verdadero conocimiento, producción e innovación—, el evento deja en claro el pulso de un sector clave: los oficios construyen el San Juan del futuro.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    alimentar a los internos del penal de chimbas demanda mas de $9 millones por dia

    Alimentar a los internos del Penal de Chimbas demanda más de $9 millones por día

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Foto: Gentileza

    Fiesta de la Tradición: horarios y recorridos de los colectivos especiales al anfiteatro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    crecimiento de rios en san juan: por que la temporada de deshielo se acelera y que recomiendan las autoridades

    Crecimiento de ríos en San Juan: por qué la temporada de deshielo se acelera y qué recomiendan las autoridades

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Alumnos de la Escuela Modelo hicieron una cuantiosa donación a Fundame.

    Alumnos de la Escuela Modelo recaudaron más de $1.740.000 para los chicos de Fundame

    Por Fabiana Juarez