Arrancó la Semana de la Educación Técnica con una gran muestra en el Parque de Mayo

Con un tradicional corte de cintas, el Ministerio de Educación inauguró este viernes 13 de noviembre la exposición que visibiliza el trabajo de las escuelas técnicas y los centros de formación profesional de la provincia.

El Parque de Mayo se convirtió en el epicentro del talento, la innovación y la formación técnica de la provincia con el puntapié inicial de la Semana de la Educación Técnica y la apertura de la Muestra Anual de Capacitación Laboral. Organizado por el Ministerio de Educación de San Juan, a través de la Dirección de Educación Técnica y de Formación Profesional, el evento busca acercar a toda la comunidad el resultado del trabajo que diariamente se realiza en las aulas y talleres.

La jornada inaugural contó con un emotivo y tradicional corte de cintas, encabezado por autoridades educativas, representantes de distintas instituciones y miembros de la comunidad escolar, quienes dieron el formal inicio a un encuentro pensado para poner en valor la enseñanza práctica.

Una vidriera para el trabajo de las escuelas técnicas La muestra, que abre sus puertas al público en el horario de 18 a 22, constituye una oportunidad clave para visibilizar las propuestas pedagógicas, los proyectos tecnológicos y las capacidades desarrolladas mediante la capacitación en oficios.

En un escenario socioeconómico donde las demandas laborales y los avances tecnológicos exigen cada vez mayor especialización, la Educación Técnico Profesional reafirma su rol estratégico como motor fundamental para el desarrollo, la inclusión social y el crecimiento productivo de la región.

Desde la organización destacaron que detrás de cada proyecto presentado conviven el compromiso de los docentes que transmiten sus saberes, el esfuerzo de los estudiantes que aprenden haciendo y la apuesta de comunidades educativas enteras vinculadas directamente con las necesidades reales de la sociedad.