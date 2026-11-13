Alumnos de la Escuela Modelo recaudaron más de $1.740.000 para los chicos de Fundame

Alumnos de segudo año de la Escuela Modelo demostraron que la empatía y el trabajo en equipo pueden mover montañas. A través de la tradicional iniciativa escolar de los ‘Kioscos Saludables’ lograron recaudar la suma de $1.741.340 que donaron íntegramente a Fundame .

Detrás de este logro hay una historia de legados que trascienden las aulas. La semilla de los "Kioscos Solidarios" fue plantada hace años por Marta Arce , una querida docente de la institución hoy jubilada. En sus inicios, Marta organizaba a los chicos de segundo año para preparar delicias dulces y saladas que luego vendían a las familias al finalizar el acto del Día de la Independencia, siempre con la premisa de destinar cada peso a una entidad benéfica.

Tras la jubilación de Marta y el paso de la pandemia, la posta quedó en manos de Carolina Sánchez , profesora de Inglés de las tres divisiones de segundo año, quien decidió mantener viva esa llama solidaria. Este año, en conjunto con los directivos del colegio, surgió la inquietud de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles de salud. La elección fue unánime: Fundame, la institución sanjuanina que brinda contención integral a los niños con cáncer y hemofilia que se atienden en el Hospital Rawson.

Para llevar adelante la misión, los cursos, de entre 20 y 24 estudiantes cada uno, se dividieron en grupos de 7 y 8 integrantes. Con entusiasmo y compromiso, los adolescentes asumieron el desafío como verdaderos emprendedores solidarios: diseñaron la identidad de su puesto, eligieron un nombre y definieron qué productos iban a elaborar.

La cita fue el pasado miércoles 21 de octubre . Durante el recreo, el patio de la escuela se llenó de color, aromas caseros y sonrisas. Sobre los tablones dispuestos por la institución, cada grupo desplegó su ornamentación y sus preparaciones. La respuesta de la comunidad educativa superó todas las expectativas: en cuestión de minutos, se vendió absolutamente todo . El resultado económico fue histórico, alcanzando los $1.741.340 que ya están en manos de la fundación.

Más que dinero: conocer otras realidades

Sin embargo, el verdadero valor del proyecto radica en la huella humana que deja en los jóvenes. Desde el año pasado, la escuela incorporó una instancia previa fundamental: una o dos semanas antes de la venta, representantes de la institución beneficiada visitan el colegio para charlar con los alumnos. El objetivo es que los chicos comprendan el destino de su esfuerzo, sensibilicen su mirada y conozcan otras realidades de su propia comunidad.

Pero esta historia de amor al prójimo todavía tiene un capítulo más por escribirse. Para darle un broche de oro a esta experiencia transformadora, la profesora Sánchez y la institución ya están organizando el paso final: los estudiantes visitarán la sede de Fundame y compartirán una jornada como voluntarios junto a los chicos oncológicos del Hospital Rawson.

De este modo, lo que empezó en una cocina familiar y pasó por un tablón en el recreo, terminará en un encuentro de abrazos, juegos y compañía, confirmando que cuando los jóvenes se unen por una causa justa, el futuro siempre es esperanzador.