En 25 de Mayo se preparan para vivir un maratón pensado para promover el deporte y la producción local

El departamento 25 de Mayo se prepara para recibir uno de los eventos deportivos y productivos más convocantes de la región. El próximo 20 de diciembre, Villa Santa Rosa será el epicentro del 25Run "Tierra de Productores" , una competencia que trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en una celebración de la identidad y desarrollo económico de la comuna.

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Organizado por el reconocido atleta Mario Brito junto a Federico Garay , el evento comenzará desde las 7 de la mañana y promete una jornada inolvidable que combinará la pasión por el running, la exposición de la industria local y actividades para toda la familia.

Cabe recordar que la última edición de este encuentro deportivo se realizó en 2024 y bajo el nobre ’25 de Mayo Corre’.

Más allá de la adrenalina de la competencia, el 25Run nace con un propósito claro: potenciar la visibilidad del departamento y destacar su gran motor productivo. Cabe destacar que 25 de Mayo cuenta con un 80% de superficie cultivada , un rasgo distintivo que ha propiciado el asentamiento de numerosas empresas dedicadas a la producción de pistacho, así como de proveedores de insumos clave para los productores de la zona.

Bajo el lema "El esfuerzo también se premia" , la maratón busca entrelazar el rendimiento físico con el valor del trabajo de la tierra. En paralelo a la competencia, se llevará a cabo una Expo Productiva , un espacio de encuentro donde productores, emprendedores y empresarios locales podrán exhibir y compartir el potencial comercial e industrial del departamento.

Categorías para toda la familia

Pensado como un evento integrador y familiar, el programa cuenta con diversas alternativas de participación adaptadas a todas las edades y niveles de entrenamiento:

Categoría Competitiva (12 km): diseñada para los atletas que buscan medirse al máximo nivel.

diseñada para los atletas que buscan medirse al máximo nivel. Instancia Participativa (6 km): ideal para aficionados, caminantes y quienes desean sumarse a la experiencia de manera recreativa.

ideal para aficionados, caminantes y quienes desean sumarse a la experiencia de manera recreativa. Categoría Kids: exclusiva para los más chicos, abarcando edades de 3 a 12 años.

La convocatoria ha cruzado fronteras provinciales: la organización confirmó que ya hay atletas inscriptos provenientes de Santa Fe, Mendoza, Chaco y Neuquén, lo que garantiza un nivel competitivo excepcional y una gran afluencia de visitantes.

Premiación histórica y atractivos estímulos

El esfuerzo de los corredores tendrá una recompensa acorde a la magnitud del evento. De acuerdo a la información oficial de premiación, el 25Run contará con importantes incentivos económicos en efectivo y vouchers para los mejores desempeños:

General (12K / Distancia principal): 1º puesto $300.000 ; 2º puesto $250.000; 3º puesto $200.000; 4º puesto $150.000 ; y 5º puesto $100.000.

1º puesto ; 2º puesto 3º puesto 4º puesto ; y 5º puesto Por Categoría: 1º puesto $100.000 ; del 2º y 5º puesto, Vouchers .

1º puesto ; del 2º y 5º puesto, . Categoría Participativa: 1º puesto $60.000; del 2º al 5º puesto, Vouchers.

1º puesto del 2º al 5º puesto, Categoría Especial: podios premiados con Vouchers del 1º al º puesto.

Capacitación previa y cierre a puro ritmo

El 25Run se pensó como una experiencia integral que trasciende el día de la competencia. Durante la previa, el evento ofrecerá un ciclo de charlas y conversatorios.

Para el sector productivo: Durante la semana previa se llevará a cabo una charla específica orientada a los productores locales.

Durante la semana previa se llevará a cabo una charla específica orientada a los productores locales. Para los atletas: Habrá disertaciones enfocadas en nutrición deportiva, kinesiología y salud mental, pilares fundamentales en la preparación de cualquier deportista.

Una vez finalizada la competencia y tras la esperada entrega de premios prevista para el mediodía, la jornada continuará en el Polideportivo Municipal, donde la post-carrera se transformará en una celebración festiva con la actuación en vivo de una banda.

Información útil e inscripciones

El valor de la inscripción incluye el acceso al kit de atleta y a todas las charlas programadas.