En 25 de Mayo se preparan para vivir un maratón pensado para promover el deporte y la producción local

El departamento 25 de Mayo se prepara para recibir uno de los eventos deportivos y productivos más convocantes de la región. El próximo 20 de diciembre, Villa Santa Rosa será el epicentro del 25Run "Tierra de Productores", una competencia que trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en una celebración de la identidad y desarrollo económico de la comuna.
Organizado por el reconocido atleta Mario Brito junto a Federico Garay, el evento comenzará desde las 7 de la mañana y promete una jornada inolvidable que combinará la pasión por el running, la exposición de la industria local y actividades para toda la familia.
Cabe recordar que la última edición de este encuentro deportivo se realizó en 2024 y bajo el nobre ’25 de Mayo Corre’.
Homenaje a la tierra de 25 de Mayo
Más allá de la adrenalina de la competencia, el 25Run nace con un propósito claro: potenciar la visibilidad del departamento y destacar su gran motor productivo. Cabe destacar que 25 de Mayo cuenta con un 80% de superficie cultivada, un rasgo distintivo que ha propiciado el asentamiento de numerosas empresas dedicadas a la producción de pistacho, así como de proveedores de insumos clave para los productores de la zona.
Bajo el lema "El esfuerzo también se premia", la maratón busca entrelazar el rendimiento físico con el valor del trabajo de la tierra. En paralelo a la competencia, se llevará a cabo una Expo Productiva, un espacio de encuentro donde productores, emprendedores y empresarios locales podrán exhibir y compartir el potencial comercial e industrial del departamento.
Categorías para toda la familia
Pensado como un evento integrador y familiar, el programa cuenta con diversas alternativas de participación adaptadas a todas las edades y niveles de entrenamiento:
- Categoría Competitiva (12 km): diseñada para los atletas que buscan medirse al máximo nivel.
- Instancia Participativa (6 km): ideal para aficionados, caminantes y quienes desean sumarse a la experiencia de manera recreativa.
- Categoría Kids: exclusiva para los más chicos, abarcando edades de 3 a 12 años.
La convocatoria ha cruzado fronteras provinciales: la organización confirmó que ya hay atletas inscriptos provenientes de Santa Fe, Mendoza, Chaco y Neuquén, lo que garantiza un nivel competitivo excepcional y una gran afluencia de visitantes.
Premiación histórica y atractivos estímulos
El esfuerzo de los corredores tendrá una recompensa acorde a la magnitud del evento. De acuerdo a la información oficial de premiación, el 25Run contará con importantes incentivos económicos en efectivo y vouchers para los mejores desempeños:
- General (12K / Distancia principal): 1º puesto $300.000; 2º puesto $250.000; 3º puesto $200.000; 4º puesto $150.000; y 5º puesto $100.000.
- Por Categoría: 1º puesto $100.000; del 2º y 5º puesto, Vouchers.
- Categoría Participativa: 1º puesto $60.000; del 2º al 5º puesto, Vouchers.
- Categoría Especial: podios premiados con Vouchers del 1º al º puesto.
Capacitación previa y cierre a puro ritmo
El 25Run se pensó como una experiencia integral que trasciende el día de la competencia. Durante la previa, el evento ofrecerá un ciclo de charlas y conversatorios.
- Para el sector productivo: Durante la semana previa se llevará a cabo una charla específica orientada a los productores locales.
- Para los atletas: Habrá disertaciones enfocadas en nutrición deportiva, kinesiología y salud mental, pilares fundamentales en la preparación de cualquier deportista.
Una vez finalizada la competencia y tras la esperada entrega de premios prevista para el mediodía, la jornada continuará en el Polideportivo Municipal, donde la post-carrera se transformará en una celebración festiva con la actuación en vivo de una banda.
Información útil e inscripciones
El valor de la inscripción incluye el acceso al kit de atleta y a todas las charlas programadas.
- Cómo sumarse: Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden gestionar a través de mensaje de WhatsApp al 2644753746 (Federico Garay) 2644 16-3471 (Mario Brito) o escaneando el código QR disponible en la cuenta oficial de Instagram @25runtierradeproductores.