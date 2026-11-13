Del horno al paraguas: San Juan tendrá tormentas, viento Sur y una caída de 10°C este fin de semana

Después de varios días de calor extremo, San Juan se prepara para un cambio brusco de tiempo durante el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas desde este viernes por la tarde, ingreso de viento del sudeste y sur y una caída de 10°C en la máxima entre viernes y sábado , cuando el termómetro pasará de 39°C a 29°C.

El cambio comenzará a sentirse durante la tarde de este viernes 13 de noviembre. El pronóstico actualizado a las 8.21 indica tormentas aisladas , con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que durante la noche se esperan tormentas con chances de lluvia que aumentan hasta 40% a 70% .

También crecerá la intensidad del viento. Durante la tarde soplará desde el sudeste a entre 23 y 31 km/h , mientras que por la noche alcanzará entre 32 y 41 km/h. En ambos períodos, las ráfagas podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h .

El sábado será la jornada en la que se percibirá con mayor claridad el cambio. La mínima será de 21°C y la máxima apenas alcanzará los 29°C , diez grados menos que los 39°C previstos para este viernes.

Durante la madrugada se esperan chaparrones , con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%. Será además el momento con mayor intensidad del viento: soplará del sudeste entre 32 y 41 km/h , con ráfagas previstas de entre 51 y 59 km/h .

Hacia la mañana continuará la posibilidad de chaparrones y el viento rotará directamente hacia el sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde y la noche volverán a aparecer tormentas aisladas, siempre con probabilidades de lluvia de entre 10% y 40%.

Para esas últimas horas del sábado, el viento perderá intensidad y se moverá entre 7 y 12 km/h, primero desde el este y posteriormente nuevamente desde el sudeste.

El SMN también emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada del sábado en cinco departamentos del Este sanjuanino: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En esas zonas pueden registrarse lluvias y tormentas localmente fuertes, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas.

El SMN anticipa para este sábado una máxima de 29°C, chaparrones durante la madrugada y la mañana, tormentas aisladas por la tarde y la noche y ráfagas de hasta 59 km/h en las primeras horas del día. Foto: captura SMN

El domingo seguirá inestable

Las condiciones no terminarán de estabilizarse durante el domingo. El SMN prevé nuevamente una mínima de 21°C, mientras que la máxima llegará a los 30°C, lejos de los valores cercanos a 40°C que dominaron los últimos días.

Durante la madrugada y la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de entre 10% y 40%. El viento llegará desde el sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde y la noche continuará la posibilidad de chaparrones, también con probabilidades de lluvia de hasta 40%. En ese tramo del día el viento rotará al sudeste y aumentará hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h.

El alivio térmico seguirá durante la semana

El descenso de la temperatura se mantendrá durante los primeros días de la próxima semana. Para el lunes, el organismo anticipa una mínima de 18°C y una máxima de 30°C, mientras que el martes el termómetro oscilará entre 16°C y 29°C.

El miércoles podría registrarse una de las mañanas más frescas de los próximos días, con 14°C de mínima y 28°C de máxima. Para el jueves, el pronóstico extendido marca una máxima todavía menor, de 24°C.