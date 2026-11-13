    • 13 de noviembre de 2026 - 09:51

    Comercio de San Juan: cuál será el horario de verano y cuándo cambia

    La Federación Económica confirmó que la medida, que había sido postergada por el clima, arranca la próxima semana para adaptar la actividad a las altas temperaturas.

    La Cámara de Comercio de San Juan quiere adelantar el Día del Padre.

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    Comercio de San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde el lunes 16 de noviembre entra en vigencia el horario de verano para el comercio de San Juan. Así lo confirmó la Federación Económica, que busca adaptar la atención al público a las altas temperaturas y ordenar la actividad en toda la provincia.

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    La medida había sido postergada por el clima, pero finalmente comenzará a regir la semana próxima.

    En Capital, los negocios atenderán de 9 a 13 y de 17:30 a 22. En los departamentos, el horario será de 9 a 13 y de 18 a 22.

    Los shoppings mantendrán su horario corrido, de 10 a 22, mientras que las farmacias, ferreterías y comercios de repuestos seguirán con sus modalidades habituales.

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