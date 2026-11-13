Comercio de San Juan: cuál será el horario de verano y cuándo cambia

Desde el lunes 16 de noviembre entra en vigencia el horario de verano para el comercio de San Juan. Así lo confirmó la Federación Económica, que busca adaptar la atención al público a las altas temperaturas y ordenar la actividad en toda la provincia.
La medida había sido postergada por el clima, pero finalmente comenzará a regir la semana próxima.
En Capital, los negocios atenderán de 9 a 13 y de 17:30 a 22. En los departamentos, el horario será de 9 a 13 y de 18 a 22.
Los shoppings mantendrán su horario corrido, de 10 a 22, mientras que las farmacias, ferreterías y comercios de repuestos seguirán con sus modalidades habituales.