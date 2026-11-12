    • 12 de noviembre de 2026 - 20:53

    Colegios privados en San Juan: las cuotas suben un 6,98% en noviembre y acumulan 30,33% en el año

    El incremento dispuesto por la Dirección de Educación Privada rige desde este mes de noviembre y se calcula sobre los valores de agosto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los bolsillos de las familias sanjuaninas que envían a sus hijos a instituciones de gestión privada afrontan un nuevo ajuste en el tramo final del ciclo lectivo. La Dirección de Educación Privada de San Juan autorizó un nuevo incremento del 6,98% en las cuotas de los colegios privados de la provincia, porcentaje que entra en vigencia a partir del arancel correspondiente a noviembre.

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    De acuerdo con la resolución oficial difundida por la cartera educativa, el porcentaje de actualización no es acumulativo sobre el mes anterior, sino que se calcula tomando como base los valores arancelarios vigentes en agosto pasado.

    Con esta nueva habilitación, ya son cuatro las subas aplicadas a lo largo de 2026, lo que lleva el incremento acumulado anual al 30,33%. Asimismo, referentes del sector educativo privado señalaron que esta actualización de noviembre servirá como referencia y tendrá un impacto directo en los valores de las inscripciones y matrículas que las familias deberán abonar para asegurar el banco del ciclo lectivo 2027.

    Cómo fue el cronograma de aumentos en 2026

    El esquema de actualización de aranceles que rigió para los establecimientos de gestión privada en San Juan durante el presente año estuvo dividido en cuatro tramos trimestrales:

    Marzo: Se aplicó una suba de hasta el 5,80%, correspondiente al cuarto tramo de actualización que había quedado pendiente del esquema 2025.

    Mayo: Se habilitó el segundo ajuste del calendario, con un tope autorizado de hasta el 10,33%.

    Agosto: Entró en vigencia el tercer incremento del año, que alcanzó el 7,22%.

    Noviembre: Se aplica la cuarta y última actualización prevista, fijada en un 6,98% sobre la base de agosto.

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