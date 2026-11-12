    • 12 de noviembre de 2026 - 18:01

    Simulacro de sismo: pusieron a prueba los protocolos de emergencia en cinco dependencias policiales

    El ejercicio se desarrolló en la Central de Policía y en comisarías de Capital, Caucete, Jáchal y Rivadavia, con monitoreo en tiempo real desde el CISEM 911.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de la actualización integral del Plan de Abordaje de Situaciones de Emergencia, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, junto a la Policía de San Juan, llevó a cabo un simulacro de sismo en simultáneo en cinco dependencias policiales de la provincia. El operativo buscó medir la capacidad de reacción, los tiempos de evacuación y el cumplimiento de roles internos ante una catástrofe natural.

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    La práctica se ejecutó al mismo tiempo en la Central de Policía y en cuatro seccionales estratégicas de distintos puntos del territorio provincial: la Comisaría 2° (Capital), la Comisaría 9° de Caucete, la Comisaría 21° de Jáchal y la Comisaría 38° de Rivadavia.

    El desarrollo del ejercicio fue monitoreado en tiempo real desde las instalaciones del CISEM 911 por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, y el jefe de Policía, Néstor Álvarez, quienes supervisaron junto a los equipos técnicos la respuesta operativa de cada edificio.

    Acompañamiento de la ONU y Nación

    La jornada contó con la presencia y evaluación de referentes externos especializados en gestión de riesgos: Ricardo Salas, funcionario internacional de las Naciones Unidas (ONU), y José Luis Parisi, director de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la Nación.

    Además de la práctica en terreno, esta instancia incluyó tres jornadas presenciales del Seminario en Gerenciadores en Situaciones de Emergencia y Crisis, con talleres orientados a dotar de mejores herramientas de decisión al personal policial frente a escenarios críticos.

    Las cuatro etapas del plan de emergencia policial

    El programa de actualización —coordinado por el Instituto Superior de Formación Técnica en Seguridad Ciudadana y Formación Policial D-6— está estructurado en cuatro fases progresiva.

    Participaron 180 primeros y segundos jefes de todas las dependencias policiales de San Juan, quienes trabajaron en identificación de riesgos, análisis de contexto y diseño de planes de actuación.

    Cada seccional elaboró y actualizó su propio protocolo de emergencia adaptado a las características edilicias y necesidades operativas de su jurisdicción.

    Mediante los simulacros simultáneos, se auditan los tiempos de respuesta, los procedimientos y la asignación de roles para detectar fortalezas y corregir fallas de coordinación.

    Nuevos manuales y protocolos (próximo paso): Con los resultados obtenidos en las pruebas prácticas, se sistematizarán las mejoras para redactar manuales estandarizados con responsabilidades claras y líneas de comunicación unificadas ante cualquier emergencia que ponga en riesgo a la comunidad.

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