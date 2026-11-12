Fiesta Nacional del Sol 2026: habrá colectivos gratuitos hacia el Estadio del Bicentenario

RedTulum dispondrá de un operativo especial de transporte con 100 unidades para trasladar a los sanjuaninos hasta el Estadio del Bicentenario durante la Fiesta Nacional del Sol 2026.

Red Tulum: para mejorar la seguridad, algunas paradas contarán con botones antipánico

El Ministerio de Gobierno, a través de RedTulum, implementará un operativo especial de transporte público durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, con el objetivo de facilitar el traslado de los sanjuaninos hasta el Estadio del Bicentenario.

El servicio contará con 100 colectivos gratuitos que partirán desde 23 puntos estratégicos distribuidos en distintos departamentos de la provincia. Una de las principales características del operativo es que no será necesario contar con tarjeta SUBE ni realizar ningún pago para acceder a los colectivos: los asistentes podrán acercarse directamente a cualquiera de las paradas habilitadas y utilizar el servicio.

Para facilitar la identificación de los recorridos, los puntos de partida estarán organizados en cuatro grupos identificados por colores, de acuerdo con las zonas de procedencia: Magenta, Verde, Cian y Amarillo.

Puntos de partida por grupos Grupo Magenta: Capital y Rivadavia

* Estación Córdoba.