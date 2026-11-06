FNS 2026: comienza la venta presencial de entradas con beneficios para jubilados y personas con discapacidad

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte informa que el viernes 6 de noviembre, de 9 a 19 horas , comenzará la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2026 en las boleterías del Teatro del Bicentenario .

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A partir de esta fecha entrarán en vigencia los precios generales para los espectáculos del Estadio del Bicentenario, mientras que el acceso a la Feria y al Velódromo mantendrá su valor de $5.000.

Además, comenzará la entrega de entradas gratuitas destinadas a jubilados y personas con discapacidad, como parte de las medidas para promover una fiesta accesible e inclusiva.

La venta presencial se realizará en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19, hasta el 19 de noviembre. Por su parte, la venta online continuará habilitada a través de www.ticketek.com.ar hasta la finalización de cada jornada de la Fiesta.

Los asistentes podrán adquirir sus entradas en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan, con un máximo de cinco entradas por persona.

Los menores de seis años podrán ingresar gratuitamente, acompañados por un adulto responsable, a la Feria, el Velódromo, las tribunas populares y el campo del Estadio. En las plateas Alta y Baja, todas las edades deberán abonar entrada.

Entradas gratuitas y descuentos para jubilados

La organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 dispondrá de 1.000 entradas gratuitas por jornada para jubilados, que permitirán acceder a la Feria, al espectáculo del Velódromo y a las tribunas populares del Estadio del Bicentenario.

Las entradas podrán retirarse desde el viernes 6 de noviembre en las boleterías del Teatro del Bicentenario, presentando la acreditación correspondiente.

Una vez agotado el cupo gratuito, los jubilados podrán adquirir entradas para las tribunas populares con un 50% de descuento, mediante la presentación de la documentación que acredite su condición.

Accesibilidad para personas con discapacidad

Con el objetivo de garantizar la participación de todos los públicos, la Fiesta Nacional del Sol contará con espacios especialmente destinados a personas que utilizan silla de ruedas.

Se dispondrá de 84 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio del Bicentenario, cuyas entradas deberán retirarse en las boleterías del Teatro del Bicentenario, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Asimismo, todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al Velódromo mediante la presentación de la documentación correspondiente.

Estas medidas forman parte del compromiso de ofrecer una celebración inclusiva, que permita disfrutar de las distintas propuestas de la Fiesta Nacional del Sol.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 se desarrollará del 19 al 22 de noviembre, con una programación que reunirá espectáculos musicales, propuestas culturales, gastronomía y actividades para toda la familia.

El viernes 20 de noviembre, el Estadio del Bicentenario recibirá a Turf y Tan Biónica, en una noche dedicada al rock nacional.

El sábado 21 será el turno de Diego Torres y Andrés Calamaro, dos reconocidos artistas argentinos que llegarán a San Juan con sus grandes éxitos.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre, La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2 protagonizarán el cierre musical de la Fiesta, con una jornada dedicada a la música popular y el cuarteto.

En paralelo, la Feria y el Velódromo ofrecerán diferentes propuestas para el público, entre ellas el espectáculo central Parque Triásico, aventura y descubrimiento en el origen de la diversidad.