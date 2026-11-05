    • 5 de noviembre de 2026 - 21:28

    Suspendieron las clases en un departamento de San Juan este viernes por alerta de viento

    La medida alcanza a todos los niveles, modalidades y turnos durante toda la jornada del 6 de noviembre. También quedaron anulados los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Educación de San Juan suspendió las clases en el departamento Calingasta durante toda la jornada de este viernes 6 de noviembre, debido a una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y por recomendación de la Dirección de Protección Civil.

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    La decisión tiene carácter preventivo y alcanza a todos los niveles educativos, modalidades y turnos, pero únicamente en ese departamento. La medida fue adoptada ante la evolución de las condiciones meteorológicas previstas para la zona.

    Además, quedaron anulados los llamados programados para cubrir cargos docentes y horas cátedra durante este viernes. Según informó la cartera educativa, los directores deberán generar nuevamente esas convocatorias.

    Activaron el Plan de Contingencia

    Desde el Ministerio de Educación también recordaron a directivos y docentes que se encuentra activo el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12277-ME-2024.

    Las autoridades provinciales continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas y comunicarán cualquier modificación o novedad relacionada con la actividad escolar.

    La suspensión, por el momento, se limita exclusivamente a Calingasta y no alcanza al resto de los departamentos de San Juan.

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