Suspendieron las clases en un departamento de San Juan este viernes por alerta de viento

El Ministerio de Educación de San Juan suspendió las clases en el departamento Calingasta durante toda la jornada de este viernes 6 de noviembre, debido a una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y por recomendación de la Dirección de Protección Civil.
La decisión tiene carácter preventivo y alcanza a todos los niveles educativos, modalidades y turnos, pero únicamente en ese departamento. La medida fue adoptada ante la evolución de las condiciones meteorológicas previstas para la zona.
Además, quedaron anulados los llamados programados para cubrir cargos docentes y horas cátedra durante este viernes. Según informó la cartera educativa, los directores deberán generar nuevamente esas convocatorias.
Activaron el Plan de Contingencia
Desde el Ministerio de Educación también recordaron a directivos y docentes que se encuentra activo el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12277-ME-2024.
Las autoridades provinciales continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas y comunicarán cualquier modificación o novedad relacionada con la actividad escolar.
La suspensión, por el momento, se limita exclusivamente a Calingasta y no alcanza al resto de los departamentos de San Juan.