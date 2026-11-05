Suspendieron las clases en un departamento de San Juan este viernes por alerta de viento

La medida alcanza a todos los niveles, modalidades y turnos durante toda la jornada del 6 de noviembre. También quedaron anulados los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra.

Desregulación de cuotas en colegios privados: desde Educación Privada confirmaron que en San Juan continuarán con la misma normativa

El Ministerio de Educación de San Juan suspendió las clases en el departamento Calingasta durante toda la jornada de este viernes 6 de noviembre, debido a una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y por recomendación de la Dirección de Protección Civil.

La decisión tiene carácter preventivo y alcanza a todos los niveles educativos, modalidades y turnos, pero únicamente en ese departamento. La medida fue adoptada ante la evolución de las condiciones meteorológicas previstas para la zona.

Además, quedaron anulados los llamados programados para cubrir cargos docentes y horas cátedra durante este viernes. Según informó la cartera educativa, los directores deberán generar nuevamente esas convocatorias.

Activaron el Plan de Contingencia Desde el Ministerio de Educación también recordaron a directivos y docentes que se encuentra activo el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12277-ME-2024.

Las autoridades provinciales continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas y comunicarán cualquier modificación o novedad relacionada con la actividad escolar.