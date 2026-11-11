El FNS Forum 2026 confirmó su agenda: la "Refundación vitícola" tendrá su propio panel

La mesa de Agroindustria del 19 de noviembre tendrá un panel llamado "Refundación Vitícola, genética que transforma", en el Museo de Bellas Artes.

La mesa de Agroindustria del 19 de noviembre tendrá un panel llamado "Refundación Vitícola, genética que transforma", en el Museo de Bellas Artes.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan confirmó la agenda de la mesa sectorial de Agroindustria para la tercera edición del FNS Forum, que se realizará el 19 de noviembre en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. El programa incluye un panel bautizado "Refundación Vitícola, genética que transforma", que se sumará a una disertación específica sobre poscosecha de uva a cargo de Óscar Salgado, el consultor internacional que la provincia incorporó este año para negociar con las principales empresas mundiales de genética de uva de mesa.

La mesa se realizará de 8 a 16 en la sala auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes. El primer panel de la jornada, a las 8.45, se llama "Agroindustria en marcha". A las 10 está prevista la disertación de Salgado, en articulación con AgroFresh, compañía internacional especializada en tecnologías poscosecha. A las 11 se realizará el panel "Refundación Vitícola, genética que transforma", que recoge el nombre con el que la Secretaría de Agricultura viene presentando, desde hace meses, el proceso de incorporación de nuevas variedades de uva de mesa a través de empresas como Sun World, Bloom Fresh, ITUM, Grapa Varieties (marca ARRA) y Grape Evolution, ya confirmadas para participar del Foro tras misiones oficiales a Chile y España. El acceso a la mesa requiere inscripción previa, y Miguel Moreno había anticipado en la llamada que la convocatoria está cerca de agotar el cupo disponible.

La agenda del jueves 19 se completa con una instancia de Rondas de Negocios e Inversiones, desde las 8 en el Centro Cultural Conte Grand, que según el dossier incluye una ronda específica organizada por rubro de Alimentos y Bebidas, con reuniones previamente coordinadas entre la oferta provincial y compradores nacionales e internacionales. También este espacio requiere inscripción previa.

Una idea que también llegó al Summit El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, adelantó que el Foro busca vincular explícitamente a la agroindustria con otros sectores de la economía provincial. "No puede haber minería sin agricultura", resumió, atribuyendo esa mirada a una convicción del gobernador Marcelo Orrego.