Sostenibilidad: la UNSJ capacitará en medición de huella de carbono en noviembre

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , a través de su Instituto de Biotecnología (IBT) , abrió la inscripción al Bootcamp en Huella de Carbono: de los datos a las decisiones , una capacitación que se dictará del 9 al 27 de noviembre con el fin de formar en la medición y gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero. La propuesta combina dos módulos virtuales sincrónicos con un taller presencial intensivo de ocho horas, y apunta a que los participantes puedan comprender, cuantificar e interpretar la huella de carbono de organizaciones, productos y eventos. El temario fue aprobado por Resolución Nº 165/2026 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, sede donde además se realizará la jornada presencial.

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El programa se propone cuatro grandes objetivos de aprendizaje. El primero es comprender los vínculos entre sostenibilidad, cambio climático y huella de carbono, incluyendo la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el rol de organizaciones e instituciones frente a la crisis climática. El segundo apunta a cuantificar e interpretar la huella de organizaciones, productos y eventos, aplicando metodologías reconocidas internacionalmente.

Los otros dos objetivos son identificar las principales fuentes de emisión y sus puntos críticos, y reconocer oportunidades de mitigación y estrategias de descarbonización, desde la jerarquía de evitar, reducir y reemplazar emisiones hasta los mercados de bonos de carbono y las exigencias regulatorias que empiezan a regir el comercio internacional, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera (CBAM).

El Módulo 1 , virtual y sincrónico, se dictará lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de noviembre, de 18.30 hs a 20.30 hs, bajo el título "Sostenibilidad, cambio climático y huella de carbono" . Recorre los fundamentos de la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ciencia detrás del calentamiento global y los gases de efecto invernadero, una introducción a la huella de carbono como indicador ambiental y de competitividad, y el marco normativo internacional que ordena su medición: el GHG Protocol, las normas ISO 14064 e ISO 14067 y los lineamientos del IPCC.

El Módulo 2 , también virtual, se dicta lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de noviembre en el mismo horario, bajo el título "Bases y lineamientos para la medición de huella de carbono" . Profundiza en la huella organizacional (límites, alcances 1, 2 y 3, y las quince categorías del Alcance 3), la huella de productos mediante el Análisis de Ciclo de Vida, la huella de eventos y las estrategias de mitigación y descarbonización, incluyendo los conceptos de neutralidad de carbono y Net Zero.

El cierre llega con el Módulo 3, presencial y de ocho horas, el viernes 27 de noviembre de 9 hs a 17 hs en la Facultad de Ingeniería. Es un taller práctico organizado en cuatro bloques de dos horas cada uno: reconocimiento de un caso de estudio real y definición de límites; recolección y organización de datos; cálculo y consolidación del inventario de emisiones en toneladas de CO equivalente; e identificación de puntos críticos, propuesta de medidas de mitigación y puesta en común entre los equipos de trabajo.

Quiénes están al frente de la formación

La propuesta es organizada por María Carla Groff y Laura Rodríguez, docentes e investigadoras del Instituto de Biotecnología de la UNSJ, especialistas en biotecnología y bioprocesos aplicados a la sostenibilidad ambiental. El dictado del curso está a cargo de Fabián Garófalo, cofundador de EcoEtika y especialista en sostenibilidad, descarbonización y gestión climática.

Cupos limitados, arancel diferencial y certificación oficial

El cupo del Bootcamp es de apenas 30 participantes. El arancel general es de $170.000, mientras que el personal de la UNSJ y de la Facultad de Ingeniería accede a un valor diferencial de $150.000 presentando la acreditación institucional correspondiente. El pago se realiza por transferencia bancaria al Banco Patagonia (alias CANADA.CARRO.VASO), adjuntando el comprobante en el formulario de inscripción.

Quienes cumplan con la asistencia y aprueben las actividades obtendrán una certificación de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. La inscripción se realiza de forma online, y las consultas pueden canalizarse al correo [email protected] o a los teléfonos 264 543-6303 y 264 527-0651.