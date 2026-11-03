La UNSJ profundiza el estudio crítico sobre Oriente y amplía la mirada hacia África

Historiadores, filósofos y especialistas en historia de Asia y África de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se proponen revisar, en mayo de 2027, cómo esas regiones fueron vistas durante siglos por Occidente como lugares “exóticos” y ajenos, y qué consecuencias tuvo esa mirada en la forma en que fueron colonizadas y representadas. El planteo es el eje del Tercer Congreso Nacional y Segundo Congreso Internacional de Investigaciones sobre Oriente y África, que el Gabinete de Estudios e Investigaciones de Oriente (GEIDO) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) organiza junto a otras unidades académicas para los días 5, 6 y 7 de mayo de 2027, en modalidad presencial y virtual.

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A diferencia de las dos ediciones anteriores, centradas en Oriente, esta tercera convocatoria suma a África como objeto de estudio . Según la Primera Circular difundida por la organización, la decisión no es solo temática: ambas regiones comparten la historia de haber sido descriptas por Europa como territorios exóticos e inferiores, y de haber sido colonizadas bajo esa misma lógica. Esa idea remite al concepto de “orientalismo”, que desarrolló el pensador palestino-estadounidense Edward Said para explicar cómo Occidente construyó, durante siglos, una imagen distorsionada de los pueblos de Oriente para justificar su dominio sobre ellos. Intelectuales africanos como Frantz Fanon y Achille Mbembe aplicaron después un razonamiento similar para analizar la colonización de África.

El Congreso también retoma a otros pensadores que estudiaron cómo la historia fue escrita, durante siglos, casi exclusivamente desde la mirada europea, dejando afuera la voz de los pueblos colonizados. Con ese marco, el encuentro busca analizar no solo cómo se mira al “otro”, sino también desde qué lugar de poder se lo nombra y se lo representa.

Además del GEIDO —con más de dos décadas de trayectoria en investigación y extensión sobre Oriente—, forman parte de la organización el Departamento de Historia de la FFHA, el Instituto de Filosofía “Eduardo Peñafort” y dos programas universitarios dedicados a la historia de Asia y África y a la gestión documental de las comunidades orientales y africanas en San Juan, junto con las secretarías de Investigación y Creación, y de Extensión de la facultad.

La coordinacion general está a cargo de la Dra. Cristian Espejo Rovelli, al frente del GEIDO, y de la Mag. Silvina López Ríos, co-coordinadora del espacio. La comisión académica es presidida por la decana de la FFHA, Myriam Arrabal, e integra también a representantes de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Católica de Córdoba.

Trece ejes temáticos

La convocatoria a trabajos abarca trece ejes no excluyentes, que van desde cómo Occidente miró y representó a los pueblos de Oriente y África hasta la colonización, la independencia y las resistencias actuales en esas regiones. También se incluyen ejes sobre migraciones y diásporas, religiones y espiritualidades, el lugar de las mujeres en esas sociedades, ciencia y tecnología, ecología y disputas territoriales, y cultura popular, además de un espacio específico para investigadores noveles y para experiencias docentes de nivel medio y terciario.

El Congreso admite trabajos en español, inglés, francés y portugués; las presentaciones en otras lenguas, como árabe, chino, japonés o swahili, deberán adjuntar traducción al español. Está dirigido a docentes de los niveles secundario, terciario y universitario, a investigadores con proyectos acreditados o independientes, a graduados, tesistas, becarios y estudiantes avanzados, y a organizaciones de la sociedad civil vinculadas a comunidades de origen oriental y africano.

Modalidad híbrida y aranceles

El encuentro combinará actividades presenciales —conferencias plenarias, mesas de ponencias, paneles interdisciplinarios, presentación de libros y una muestra cultural de fotografía, cartografía y arte— con instancias virtuales, entre ellas teleconferencias de especialistas internacionales y la participación de expositores extranjeros por videoconferencia.

Quienes deseen exponer deberán presentar un resumen de entre 150 y 250 palabras, con título, problema de investigación, objetivos, metodología y fuentes, además de palabras clave y el eje temático elegido. Los trabajos completos aprobados, de entre 8 y 12 páginas, se publicarán en actas digitales con ISBN tras una evaluación por pares de modalidad doble ciego, disponibles en el repositorio de la UNSJ y en la página del GEIDO. La organización todavía no confirmó las fechas límite para la presentación de resúmenes ni de los trabajos completos.

Los aranceles de inscripción —de carácter orientativo y sujetos a actualización, según aclara la propia organización— son de 70.000 pesos para expositores, 50.000 pesos para asistentes y 20.000 pesos para estudiantes; quienes expongan de forma virtual desde el exterior abonarán 50 dólares. Las consultas e inscripciones pueden realizarse por correo electrónico a [email protected]. La actividad fue aprobada por el Consejo Directivo de la FFHA mediante la Resolución N° 162/26.