Sinfónica de la UNSJ: música clásica en honor a San Francisco

El próximo viernes, la orquesta dirigida por Wolfgang Wengenroth realizará en la iglesia San Francisco un concierto homenaje.

La Iglesia San Francisco recibirá a la Sinfónica de la UNSJ para un concierto que conmemora a su santo patrono (foto gentileza franciscanos.org.ar)

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ, bajo la dirección de su titular, el maestro Wolfgang Wengenroth, ofrecerá un concierto especial este próximo viernes a las 21:00 horas en la Iglesia San Francisco. Con entrada libre y gratuita, será en honor al octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís.

El repertorio seleccionado por la formación rendirá homenaje al legado espiritual de paz, fraternidad y amor por la naturaleza que caracterizó la vida y obra del santo, originario de la región de Umbría, en Italia.

El concierto El repertorio de la velada incluye destacadas piezas que dialogan con los ideales franciscanos desde diferentes perspectivas musicales.

Las tres obras seleccionadas permiten trazar un recorrido simbólico que transita desde la superación personal y la verdad planteada por Mozart, pasando por la comprensión del otro en el tierno diálogo instrumental de Strauss, hasta la visión franciscana de humildad y fraternidad universal plasmada por Hindemith.

En una época marcada por desafíos contemporáneos, el mensaje del santo y la fuerza integradora de la música se unifican para ofrecer una experiencia de profunda reflexión y belleza en un marco histórico inigualable, dijeron desde el Centro de Creación Artística Orquestal.