Adiós Popstars, hola Pasapalabra: cambios en la televisión

A partir del miércoles, la grilla del prime time de Telefe se reacomoda, de cara al final del reality musical, esta noche.

Cuenta regresiva en la pantalla de Telefe ante la inminente despedida de Popstars, el exitoso certamen que esta noche definirá a las integrantes de la nueva banda, Chapeaux. Tras este cierre, el canal ya confirmó que Pasapalabra, el clásico ciclo conducido por Iván de Pineda, ocupará su codiciado lugar a partir de mañana.

Se reacomoda Telefe La culminación de la competencia musical este martes a las 21:30 marca el cierre de una etapa muy intensa y obliga a la señal a mover sus piezas en el prime time. Si bien el aclamado certamen de cocina conducido por Wanda Nara, MasterChef, se mantendrá firme en su habitual horario de las 22:15, la previa sufrirá una modificación importante para sostener el encendido.

A partir de mañana miércoles, el programa de entretenimientos de Iván de Pineda se adueñará de la franja de las 21:30 horas, de lunes a domingo. Este cambio ratifica la confianza del canal en un formato que rinde de manera impecable y se convirtió en su comodín más seguro frente a cualquier ajuste de programación.

Con los años, el ciclo de preguntas y respuestas supo ganarse un lugar de privilegio, cumpliendo exactamente la misma función estratégica que durante tanto tiempo tuvieron las repeticiones de la famosa familia amarilla: ordenar la grilla, entretener a toda la familia y garantizar números sólidos que lo ubican siempre entre lo más visto.

Las sucesoras de Bandana Las finalistas de Popstars 2026 junto al equipo del programa Hoy a las 21:30 horas, el certamen conducido por Nicolás Vázquez revelará finalmente quiénes conformarán Chapeaux, la flamante banda femenina del pop que buscará conquistar a la audiencia.