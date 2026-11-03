Adiós Popstars, hola Pasapalabra: cambios en la televisión

Cuenta regresiva en la pantalla de Telefe ante la inminente despedida de Popstars, el exitoso certamen que esta noche definirá a las integrantes de la nueva banda, Chapeaux. Tras este cierre, el canal ya confirmó que Pasapalabra, el clásico ciclo conducido por Iván de Pineda, ocupará su codiciado lugar a partir de mañana.
Se reacomoda Telefe
La culminación de la competencia musical este martes a las 21:30 marca el cierre de una etapa muy intensa y obliga a la señal a mover sus piezas en el prime time. Si bien el aclamado certamen de cocina conducido por Wanda Nara, MasterChef, se mantendrá firme en su habitual horario de las 22:15, la previa sufrirá una modificación importante para sostener el encendido.
A partir de mañana miércoles, el programa de entretenimientos de Iván de Pineda se adueñará de la franja de las 21:30 horas, de lunes a domingo. Este cambio ratifica la confianza del canal en un formato que rinde de manera impecable y se convirtió en su comodín más seguro frente a cualquier ajuste de programación.
Con los años, el ciclo de preguntas y respuestas supo ganarse un lugar de privilegio, cumpliendo exactamente la misma función estratégica que durante tanto tiempo tuvieron las repeticiones de la famosa familia amarilla: ordenar la grilla, entretener a toda la familia y garantizar números sólidos que lo ubican siempre entre lo más visto.
Las sucesoras de Bandana
Las finalistas de Popstars 2026 junto al equipo del programa
Hoy a las 21:30 horas, el certamen conducido por Nicolás Vázquez revelará finalmente quiénes conformarán Chapeaux, la flamante banda femenina del pop que buscará conquistar a la audiencia.
Ocho jóvenes lograron instalarse en esta instancia decisiva y compiten por integrar la formación definitiva: Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Juana Distefano, Oriana Ledesma Castillo, Sofía Helmich, Micaela Dobarrio y María Adolfina Pérez. Luego de semanas de exigencia bajo la mirada atenta de un jurado estelar compuesto por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García, esta noche se definirá el grupo.
El grupo tomará la posta de Bandana, el fenómeno pop que emergió de la primera versión del reality en 2001 a través de Azul Televisión, conformado por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán. Tras su disolución original en 2004, regresó un par de veces y actualmente se presenta como cuarteto (sin Ivonne Guzmán, que integra La Delio Valdez).