    • 3 de noviembre de 2026 - 18:46

    Adiós Popstars, hola Pasapalabra: cambios en la televisión

    A partir del miércoles, la grilla del prime time de Telefe se reacomoda, de cara al final del reality musical, esta noche.

    Esta noche termina Popstars y Telefe modifica su grilla

    Esta noche termina Popstars y Telefe modifica su grilla

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cuenta regresiva en la pantalla de Telefe ante la inminente despedida de Popstars, el exitoso certamen que esta noche definirá a las integrantes de la nueva banda, Chapeaux. Tras este cierre, el canal ya confirmó que Pasapalabra, el clásico ciclo conducido por Iván de Pineda, ocupará su codiciado lugar a partir de mañana.

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    Se reacomoda Telefe

    La culminación de la competencia musical este martes a las 21:30 marca el cierre de una etapa muy intensa y obliga a la señal a mover sus piezas en el prime time. Si bien el aclamado certamen de cocina conducido por Wanda Nara, MasterChef, se mantendrá firme en su habitual horario de las 22:15, la previa sufrirá una modificación importante para sostener el encendido.

    A partir de mañana miércoles, el programa de entretenimientos de Iván de Pineda se adueñará de la franja de las 21:30 horas, de lunes a domingo. Este cambio ratifica la confianza del canal en un formato que rinde de manera impecable y se convirtió en su comodín más seguro frente a cualquier ajuste de programación.

    Con los años, el ciclo de preguntas y respuestas supo ganarse un lugar de privilegio, cumpliendo exactamente la misma función estratégica que durante tanto tiempo tuvieron las repeticiones de la famosa familia amarilla: ordenar la grilla, entretener a toda la familia y garantizar números sólidos que lo ubican siempre entre lo más visto.

    Las sucesoras de Bandana

    Las finalistas de Popstars 2026 junto al equipo del programa

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    Hoy a las 21:30 horas, el certamen conducido por Nicolás Vázquez revelará finalmente quiénes conformarán Chapeaux, la flamante banda femenina del pop que buscará conquistar a la audiencia.

    Ocho jóvenes lograron instalarse en esta instancia decisiva y compiten por integrar la formación definitiva: Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Juana Distefano, Oriana Ledesma Castillo, Sofía Helmich, Micaela Dobarrio y María Adolfina Pérez. Luego de semanas de exigencia bajo la mirada atenta de un jurado estelar compuesto por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García, esta noche se definirá el grupo.

    El grupo tomará la posta de Bandana, el fenómeno pop que emergió de la primera versión del reality en 2001 a través de Azul Televisión, conformado por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán. Tras su disolución original en 2004, regresó un par de veces y actualmente se presenta como cuarteto (sin Ivonne Guzmán, que integra La Delio Valdez).

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